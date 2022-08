Jorge Márquez renuncia al PRI para sumarse al gabinete morenista de 'Mayito' Martínez

Navojoa, Sonora.- El ex candidato a la alcaldía de Navojoa por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Luis Márquez Cázares, anunció su renuncia a la militancia priísta, para incorporarse a la administración morenista, encabezada por Mario Martín Martínez Bojórquez, bajo el cargo de secretario del Ayuntamiento.

Se espera que este viernes 19 de agosto, se haga oficial la renuncia de Julián Zaragoza Aguilera y su lugar sea ocupado por 'el ingeniero' Márquez, pese a la inconformidad de la militancia de Morena Navojoa.

EL ANUNCIO

Durante las primeras horas de este viernes, se compartió a través de redes sociales, su renuncia a la militancia Priísta, dirigida al Comité Municipal del PRI Navojoa, así como al Comité Estatal.

He decidido aceptar una invitación para incorporarme al equipo de trabajo de este Honorable Ayuntamiento. Razón por la cual he decidido separarme de la militancia del PRI, esto para que se realicen las gestiones necesarias para dicha separación, no sin antes agradecer las atenciones a mi persona como militante", afirmó Márquez Cázares.