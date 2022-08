Municipios del sur de Sonora, sin un plan para dar solución a casas abandonadas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Se estima que en México hay 8 millones de viviendas deshabitadas o abandonadas, y aunque es un grave problema no se sabe a ciencia cierta qué pasará con ellas. En Sonora, no es diferente, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) censa al menos 140 mil casas deshabitadas.

Aunque es un tema que debería de profundizarse por su complejidad, la verdad es que no hay mucha información. Las autoridades no saben dónde se encuentran todas las viviendas, el porqué están abandonadas y cuántas son en realidad.

La situación escala a una problemática social, muchas casas abandonadas se han convertido en basureros clandestinos o han sido invadidas lo que detonó un pleito legal. En otros casos las viviendas son usadas por organizaciones criminales quienes las usan como fosas clandestinas, ejemplo de ello son los 17 cuerpos encontrados en el patio de una vivienda del fraccionamiento Casa Blanca en Ciudad Obregón.

Sin plan

Aunque el propio Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a quien pertenecen la mayoría de las casas abandonadas, ha buscado alternativas, nada se ha concretado al 100 por ciento. En realidad, los planes para rescatar y aprovechar las viviendas no pasan de convenios.

Por su parte, los ayuntamientos no tienen un plan concreto de qué harán, TRIBUNA entrevistó a las autoridades y expertos de los principales municipios del sur de Sonora, donde Guaymas, Cajeme y Navojoa suman 39 mil 713 viviendas desocupadas, quienes no tienen ningún avance en el rescate de estas casas.

No "pueden" hacer nada

En el Mayo, el Inegi censó poco más de 9 mil viviendas deshabitadas donde las colonias con mayor número de reportes son: la colonia Tierra Blanca, el bulevar Centenario, así como los fraccionamientos La Herradura, Aeropuerto, Misioneros y Laureles. Aún así, el gobierno se dice limitado ante la situación.

Es un problema social, porque sirven como escondites de hombres y mujeres que se refugian para drogarse o delinquir, pero también se han observado llenos de maleza, escombro y basura, lo cual se traduce en un foco de contaminación para los mismos vecinos, y para todos", reconoció Griselda Lorena Soto Almada, síndica Procuradora de Navojoa.

Sin embargo, puntualizó que el Ayuntamiento no puede comprar las casas a particulares, para darle algún uso social; para esta medida se necesita la intervención del Gobierno del Estado, por lo que consideró que la única alternativa para disminuir este problema, es hacer el llamado a los propietarios que no puedan hacerse cargo de sus viviendas o solares, a venderlos.

Sin proyecto

Algo similar ocurre en Guaymas y Empalme donde no existe un proyecto o iniciativa por parte de las autoridades municipales para recuperar las casas abandonadas de interés social; la única iniciativa es limpiarlas por medio de Servicios Públicos Municipales por petición de vecinos.

Óscar Tapia Moreno, regidor y presidente de la Comisión de Obras Públicas, reconoció que no existe ningún proyecto por parte de la administración municipal para el rescate de las casas abandonadas “actualmente no existe nada, pero sí sabemos que es problemática social, las viviendas en abandono”.

De acuerdo con la delegación regional del Infonavit en Guaymas y Empalme existen cerca 4 mil viviendas abandonadas, concentrándose principalmente en 16 fraccionamientos de la zona norte de Guaymas, donde la pérdida de empleo y actualmente por el tema de inseguridad, han provocado que las casas, sean dejadas a la deriva por sus propietarios.

La propia alcaldesa Karla Córdova González, reconoció que es un tema de problema social que debe atenderse en los fraccionamientos, adelantando solamente que trabajará en el tema con regidores, sin algún programa establecido.

Se esperan avances

De acuerdo a cifras presentadas por el Inegi, en su estudio 'Viviendas particulares deshabitadas y de uso temporal 2020', Cajeme contabiliza 22 mil 176 casas abandonadas, ocupando el segundo puesto en el estado en esta variable sólo por debajo de Hermosillo, que presenta 34 mil 452.

Este municipio es el único municipio que busca, de cierta manera, una solución al tema. En meses pasados el alcalde Javier Lamarque Cano anunció que se comenzó un censo para conocer la totalidad de viviendas. Sin embargo, no hay avances en el tema.

Un problema que destaca en Cajeme, en relación con las casas abandonadas, es la invasión de las mismas, lo que ya ha detonado problemas legales, sobre todo en las colonias Casa Blanca, Urbi Villa del Real y Villas del Rey, donde las viviendas abandonadas son un problema de seguridad.

Solucionar el problema no es sencillo y no será tarea de un sólo gobierno, por la magnitud, es difícil pensar que habrá una salida rápida, pero al menos debe intentarse, sin embargo, parece que los municipios no lo están haciendo.

