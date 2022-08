La gran cifra negra en las denuncias, es un reflejo de la desconfianza a las autoridades en Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El monstruo de la impunidad se alimenta, sí de la falta de actuar de las autoridades, pero también de la desconfianza, el miedo y el silencio. Todo ello se traduce precisamente en los delitos que no son denunciados, aquellas víctimas que prefieren quedarse calladas, y en el caso de Sonora la cifra negra es altísima.

En el 2020 (las cifras más recientes publicadas) únicamente se denunció el 7.5 por ciento de los delitos, 4.7 por ciento menos que en 2019 cuando se denunciaron el 12.2 por ciento de los crímenes, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2021.

Es decir, el 92.5 por ciento de los delitos no fueron denunciados. De acuerdo con las víctimas la principal causa para no hacerlo, el 64.0 por ciento de las veces, se relaciona directamente con la autoridad. Con esto se entiende que el ciudadano tiene miedo de que los encargados de hacer justicia lo extorsionen, lo hagan perder tiempo, lo revictimicen y porque simplemente no tiene confianza.

La cifras de la impunidad

Es todavía más preocupante que la cifra negra de Sonora está muy por encima de la nacional. Pues mientras en el estado no se denuncian el 92.5 por ciento de los crímenes, la media nacional es de 89.9, una diferencia de 2.6 por ciento, que es bastante relevante cuando se trata de un tema tan delicado. Los expertos coinciden en que gran parte del problema es el actuar de las instituciones.

Krimilda Bernal Hoyos, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, señaló para TRIBUNA que el tema de la cifra negra y la falta de denuncias, tiene que ver con que las autoridades creen las condiciones para que la ciudadanía tenga la confianza para realizar el proceso.

De acuerdo a un trabajo de ‘México Evalúa’ se dio a conocer que entre las Fiscalías que tardan menos en atender a las personas, la de Sonora es de las más ágiles y lo mínimo es de un promedio de 4 horas, y aunque en otros estados tarden más, también importa el tipo de atención que brinden, el cómo te tratan o reciben”, señaló.

Sólo el año pasado se registraron 22 feminicidios al mes de junio, y esto únicamente es una parte de lo que se pudo denunciar, lo mismo con las víctimas de desaparición en donde las cifras oficiales no concuerdan con los colectivos de búsqueda".

Coincide, Marco Antonio Paz Pellat, vocero de vocero de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública en Sonora, quien explicó a este diario que existen dos maneras para medir el tema de la inseguridad, una es a través de las denuncias presentadas, en donde se tiene un promedio del 94 a 96 por ciento de cifra negra; lo cual señaló que es alarmante argumentando que de acuerdo a la cantidad de casos que calcula Envipe y el número de sentencias, se tiene un veredicto por cada 10 delitos.

La otra forma de medirlo es mediante la percepción, en donde en el caso de Sonora el nivel aproximado de inseguridad es de alrededor de 76 por ciento, mientras que en Cajeme es del 89 por ciento; y pese a estas cifras la gente argumenta que no denuncia, ya sea por falta de resultados y la otra es la falta de confianza en las autoridades", puntualizó.

Tránsitos, los más señalados

Es un hecho que los ciudadanos ven un alto porcentaje de corrupción en las autoridades de seguridad y justicia, donde la policía de tránsito es la más señalada en el caso de Sonora. El Envipe documenta que el 74.9 por ciento de los sonorenses, de 18 años y más, tienen la percepción de que los tránsitos son los más corruptos y le siguen los policías municipales con un 68.3 por ciento; en ambos casos la cifra es mayor que el promedio nacional.

En contraparte la Guardia Nacional (GN), el Ejército y la Marina son a quienes más le tienen confianza los ciudadanos, el 84.9 por ciento de la población ve a la Marina como la autoridad que más le inspira confianza, seguida del Ejército con 83.5 por ciento.

Somos una sociedad que no denuncia, pero claro que también, tiene que ver con la percepción del desempeño de los encargados de impartir la justicia, pero todo desemboca en que este es un problema de dos partes, ya que, si bien la Policía de Tránsito tiene la peor calificación, también se debe de quien es la corresponsabilidad”, declaró Julio César Pablos Ruíz, presidente de ‘Yo Observo Cajeme’.

El también empresario, opinó que el alto nivel de confianza a los Marinos, se debe a que son de las instituciones mejores equipadas, las cuales en circunstancias de seguridad pública como las que se viven en Sonora, genera esa confianza en la ciudadanía, más allá de los resultados al tratarse sólo de la percepción que se tiene.

Fuente: Tribuna