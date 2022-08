Día del Bombero: 'Tragahumos' de Cajeme cumplen con su labor pese a las carencias

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este lunes se celebra el Día del Bombero, y en Cajeme esta institución que presta sus heroicos servicios desde el año de 1949, expresa que pese al gran desempeño que los caracteriza, la lenta transición a la modernidad, ha dificultado su capacidad de atención, laborando con déficit de elementos, estaciones, unidades y equipos con más de 15 años de vida.

Víctor Ricardo Manosalvas Mena, jefe de Bomberos de Cajeme, detalló para TRIBUNA, que la diversidad de servicios que brindan en el municipio, es reconocida en varios estados, ya que se atienden aparte de los incendios de casa, los de campos agrícolas, además de derrames de sustancias peligrosas, accidentes vehiculares sobre todo por la presencia de canales de riego, lo cual genera un gran desgaste del equipo de trabajo.

Carencias

El comandante de bomberos, explicó que, respecto al elemento humano, basándose en las normativas estadounidenses, ya que en México no se cuenta con estas, con base al número de habitantes de Cajeme, se debería de contar con un mínimo de 160 elementos, pero solo se tiene 80 en línea y 20 voluntarios. Asimismo, señaló la falta de estaciones de bomberos en el municipio al contar solo con cuatro y una estación central.

No es concebible que tenga un tiempo de respuesta de 10 minutos cuando se pudiera reducir a 3 minutos como marca la normatividad", expresó.

Los vehículos con los que se cuentan en Ciudad Obregón

Aclaró que como elementos están conscientes de las herramientas de trabajo con las que cuentan, las cuales son funcionales, pero no las óptimas. "El bombero mexicano y el cajemense en particular está acostumbrado a salir al paso con lo que tiene, lo cual no es lo correcto o ideal, por eso se trabaja en la renovación de equipamiento, porque ya tenemos algunos que cuentan con más de 15 años de servicio".

Fuente: Tribuna