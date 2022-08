Deportistas de la Cortinas exigen seguridad al alcalde; una bala perdida hiere a mamá de joven atleta

Ciudad Obregón, Sonora.- Una bala perdida, proveniente de uno de los ya comunes ataques armados en el municipio, fue el detonante para que deportistas integrantes de ligas deportivas alzaran la voz en contra de las afectaciones que sufre la ciudadanía de Cajeme.

Pedro Camacho, organizador de los torneos interbarriales, explicó que la noche del lunes, mientras se llevaban a cabo las actividades deportivas, una bala impactó contra una mujer, que se encontraba en el deportivo ubicado en la colonia Cortinas, por la calle Chapultepec entre Coahuila y Zacatecas, sumando una “víctima colateral” en el municipio.

La mujer es madre de uno de los jóvenes que participa en una de las ligas, es madre soltera y acude al lugar a vender dulces para sacar un ingreso extra. Ella fue sometida a una operación y estará en observación 6 días.

Pedimos al alcalde, Javier Lamarque, que nos hecho la mano con la seguridad, ya no sabemos si vamos a volver o no a la casa, estamos preocupados, ayer una bala perdida le cayó a una gran mujer, madre soltera, y no podemos estar aquí, arriesgando a los jóvenes, y no sabemos qué hacer con tanta inseguridad, hemos estado trabajando con la juventud, y no sabemos si seguiremos el torneo, porque no quiero exponer a más gente, me siento culpable porque yo reúno a esa gente, si nos mandan seguridad seguimos si no, no”, declaró.