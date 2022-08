Tristeza, dudas y promesas: el saldo tras las lluvias y tragedias que azotaron a Sonora

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- "Me quedé sin casa, sin nada", "ya no tenemos nada, todo se perdió", fueron las lapidarias frases que se repitieron ayer entre los damnificados en Guaymas y Empalme, quienes aún no logran dimensionar lo que su vida ha cambiado tras el feroz embiste de las corrientes de agua provocadas por las lluvias que trajo el monzón mexicano.

"Sólo esperamos que la ayuda sea pareja para todos, que no nos olviden”, repetían las amas de casa, los padres a los que el futuro sólo les promete angustia; en medio de lodo, basura y agua, a los habitantes de la ciudad y de las zonas ejidales sólo les queda creer que realmente las autoridades les tenderán una mano.

La gente afectada por las lluvias en Sonora espera apoyo del Gobierno. Foto: Internet

Espero que realmente nos ayuden, que no nos dejen sin nada”, dijo Josefina, vecina de Empalme.

De acuerdo con Protección Civil, hay al menos seis mil 500 personas damnificadas de gravedad, lo que ha provocado albergues llenos y la incapacidad de brindar las condiciones adecuadas para las víctimas del desastre natural. (…) necesitamos el apoyo de las autoridades”, manifestó José Pacheco, pescador de la zona.

Acostumbrados al olvido sistemático de los gobiernos, los habitantes no tienen claro cómo ni cuándo tendrán alguna certeza de lo que pasará con su vida.

Optimismo oficial

Pero el gobierno estatal fue optimista. El gobernador, Alfonso Durazo Montaño, indicó que firmó un decreto para dar solvencia presupuestal al impacto que tenga la atención de esta emergencia… aunque no cuente con recursos, por lo que tendrá que acceder a deuda y solicitar un crédito.

Obviamente el presupuesto, entre la crisis, entre la quiebra financiera del gobierno del estado, en el presupuesto, no hay en este momento una partida para la atención de la emergencia. Estoy asumiendo la responsabilidad mediante un decreto para dotar de recursos las dependencias cuya participación sea imprescindible exclusivamente en la atención de la emergencia”, comentó.

Durazo Montaño agregó que para restablecer el flujo vehicular en la carretera fue necesario echar mano de tres empresas particulares, pidiéndoles apoyo con mano de obra y material. Sobre el iniciar una investigación para conocer los motivos del por qué colapsaron los puentes, mencionó que lo más importante de momento es atender la emergencia y será después cuando se analice la situación con los responsables de las obras.

Rescates

Juan González Alvarado, coordinador Estatal de Protección Civil, explicó que en Empalme resultaron afectadas aproximadamente seis mil 500 personas de las colonias Pitic, Pesquería, Ampliación, Ronnie Camacho, Bella Vista, con daños a mil 500 casas, y se rescataron 64 personas, una cifra similar resultó en Guaymas. De igual forma se activaron ocho refugios con 446 personas en resguardo y se tomó nota de un tren descarrilado. Por otra parte, en Guaymas se registraron 10 apoyos a la ciudadanía, 19 inundaciones, dos personas atrapadas y dos más evacuadas, resultando afectadas las colonias San José, Santa Clara y Arroyo San José.

