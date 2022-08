Entrevista con Zoé Robledo: IMSS-Bienestar, el reto para garantizar un servicio de salud digno

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En entrevista exclusiva con TRIBUNA, el director general del IMSS, Zoé Robledo, responde a las dudas sobre la transición de los hospitales generales al nuevo modelo de salud de IMSS-Bienestar. Un reto colosal que promete acabar con el rezago en la salud que existe.

Los hospitales generales de Sonora han comenzado a mudar de piel, el color mostaza palo está siendo sustituido por un blanco con verde, ya característico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El cambio viene acompañado de la leyenda: IMSS-Bienestar, proyecto que apuesta a proporcionar atención médica integral y oportuna a quienes no tienen acceso a la salud pública.

El reto es colosal

Se trata de subsanar años de olvido y mal servicio, reparar la infraestructura dañada, contratar más personal, garantizar el abasto de medicamentos para todos y muchos aspectos más. Fue precisamente el pasado 20 de mayo que Sonora se sumó a IMSS-Bienestar, mediante un decreto firmado por el Gobierno Estatal y el IMSS.

Bajo ese contexto los hospitales generales del estado, incluyendo el Hospital General de Hermosillo operarán bajo el programa IMSS-Bienestar. Con este cambio también se debe cumplir con cubrir el déficit de personal, que según datos del IMSS, compartidos en mayo, era de mil 287 médicos: 785 generales y 502 especialistas.

Aunque IMSS-Bienestar ya opera en Nayarit y Colima, se tienen muchas dudas del proceso de transición en Sonora, de lo que pasará con los trabajadores y los pacientes, ya que ha trascendido que en otros estados este cambio ha sido “atropellado” y ha preocupado al personal de salud que teme por su antigüedad laboral. Entrevistado en Rahum, uno de los ocho pueblos yaquis, municipio de Guaymas, Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, responde, en exclusiva para TRIBUNA, 6 preguntas clave sobre está transición.

Supervisión de las obras en las comunidades yaquis, da entrevista a TRIBUNA

P: Estamos viendo que comenzó la transición de los hospitales generales al IMSS-Bienestar, hay algunas dudas que nos quedan sobre el proceso, sobre la contratación de las personas que ya están. ¿Van a pasar a la nómina federal? ¿Cómo va a ser?

Zoé Robledo: "Es justo lo que estamos terminando, estamos presentando en Nayarit el nuevo Órgano Público Descentralizado (OPD) que se va a crear por decreto, entonces las personas que están actualmente trabajando van a mantener exactamente sus mismas condiciones laborales, no se les va a recontratar sino que van a migrar a este nuevo con las mismas condiciones, y ya luego en el tiempo, en el futuro nuevas personas que se vayan necesitando, porque en todas partes hace falta crecer las plantillas de personal, pues se irán incorporando como nuevos trabajadores de este OPD".

P: ¿En Sonora hay alguna fecha estimada para que empiecen a trabajar en este nuevo sistema?

Zoé Robledo: "Ya estamos trabajando con capacitaciones con los cuerpos de gobierno. Nuestro compromiso es que Sonora esté entre los primeros estados que tienen que estar ya operando en el 2022".

P: ¿En Nayarit cómo les ha funcionado?

Zoé Robledo: "Bastante bien, la verdad que en Nayarit lo que mejor habla del proceso es la productividad. Lugares en los que antes no se hacían consultas de especialidad porque no había especialistas pues ya hoy tienen un número muy relevante de consultas, quirófanos que no estaban operando ya están haciendo cirugías de partos o cesáreas, y estudios de diagnóstico; lo mismo en Colima los temas como otros servicios como hemodiálisis, la verdad es que vamos muy bien".

P: ¿En cuánto a los pacientes cómo va a ser la atención quienes no tengan Seguro Social se puede atender ahora en el IMSS-Bienestar?

Zoé Robledo: "Exacto todas las personas sin seguridad social ahora podrán estar en el IMSS-Bienestar y los derechohabientes del IMSS en el régimen ordinario del seguro; la lógica es que teniendo todo dentro de la misma institución de servicios pues también cumplir el propósito de unificar el sistema que ha estado tan fragmentado".

P: ¿El hospital de Hermosillo también va a pasar a ser IMSS-Bienestar?

Zoé Robledo: "Sí, esa es la intención, que el hospital nuevo de Hermosillo, que además se tiene que completar y crecer la nómina, sea el hospital más grande del IMSS-Bienestar".

P: ¿Se mantiene el compromiso para que el 15 de septiembre inicie las operaciones?

Zoé Robledo: "Sí…sí estamos en esa…idea que inicie la operación sobre todo en las áreas de consulta, en la parte de diagnóstico, de estudios para que pueda operar, y el 15 estar ahí ya empezando esa transición como ustedes saben siempre lleva tiempo hacer la transición tanto del personal como de los pacientes que están actualmente en el hospital general".

Fuente: Tribuna