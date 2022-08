Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido al mal trabajo que llevó a cabo la empresa encargada de la ampliación de la calle Ostimuri y las recientes lluvias, la estructura de la zona quedó destruida. Por ello, las autoridades municipales tuvieron que exigir que se hiciera válida la garantía de la obra y que se hicieran las correcciones correspondientes.

Por errores, recarpetean calle Ostimuri otra vez en Ciudad Obregón

Se trata de los trabajos que se realizaron en diciembre del 2021 para ampliar la calle Ostimuri, los cuales ya se habían dado por finalizados pero se vieron afectados recientemente. El alcalde, Carlos Javier Lamarque Cano, aseguró que la problemática se debe a que hubo un mal proceso de compactación, lo que hizo que la lluvia penetrara a la sub-base y que el pavimento se desprendiera en algunos puntos.

LES EXIGIRÁN HACER LAS CORRECCIONES

Detalló que hoy se empezó a aplicar recarpeteo, mientras que ya hubo comunicación por parte del gobierno municipal con los encargados de la obra para que sean reparados los desperfectos estructurales correspondientes.

Estamos muy atentos de que los trabajos se hagan bien, y si no es así, se hacen valer las garantías con las empresas para que se arreglen inmediatamente y queden como debe de ser", mencionó Lamarque Cano.

FALTA TRANSPARENCIA

Por otro lado, el presidente municipal no reveló el nombre de la empresa que fue contratada para realizar dicha obra, ni dijo si ha trabajado o no en otros proyectos. “En el tema de las compañías y empresas no me meto mucho, pero lo que sí hago es cuidar que se hagan bien las cosas”, mencionó, sin descartar que la empresa encargada de esta obra pudiera volver a ser solicitada para realizar trabajos en otras zonas.

Lo que sí sería un impedimento sería en el caso de que haya fraudes o que se genere un daño mayor”, dijo. Cabe señalar que la situación generó inconformidad por parte de la ciudadanía, por tratarse de una obra que ya se había dado por concluida, la cual tendrá que ser atendida de nueva cuenta hasta que quede bien hecha.

También se señaló que en el cruce de las calles Valle del Buffel y Valle del Yori, de la colonia Valle Dorado, la plancha de pavimento asfáltico se había resquebrajó, pues la falta de nivelación y de rejilla pluvial impidieron la salida del agua de lluvia.

Fuente: Tribuna