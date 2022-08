Bloqueos y manifestaciones causa caos y descontento en sectores de Guaymas

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Tras la desaparición de dos jóvenes de Empalme, familiares y amigos han emprendido ‘feroz’ petición de exigencia de su búsqueda a las autoridades, al realizar desde el sábado bloqueos y manifestaciones que reactivaron ayer lunes en la región.

Los jóvenes a quienes se perdió toda huella desde el viernes por la noche son Jesús Antonio Paniagua Ruiz de 24 años de edad, y Martín Antonio Soto Robles, de 19 años, ambos vecinos de la colonia ‘La Ladrillera’ de la vecina ciudad.

MARCHAN A PALACIO

Ayer lunes alrededor de las 11 de la mañana los familiares y amigos de los desaparecidos, realizaron una marcha de la calle 15 al palacio municipal, donde exigieron un dialogo con la alcaldesa Karla Córdova, tras portar algunas cartulinas y mantas donde hacían señalamientos fuertes contra elementos de la Secretaria de Marina y Guardia Nacional.

Yahaira Ruiz, madre de Jesús Antonio Paniagua Ruiz que encabezó la manifestación citó que su hijo “venía de su trabajo, le llamé y me dijo que lo había detenido la Marina sin motivo alguno".

Totalmente destrozada y con total impotencia, dijo “no importa lo que tenga que hacer, a mí me van a entregar a mi hijo. Soy capaz de bloquear todo Guaymas, si no tengo una respuesta”.

Bloqueos y manifestaciones causa caos en Guaymas

Adelantó que de no existir resultados en la búsqueda se reactivarían los bloqueos este martes “los queremos, porque no le deben nada a nadie”.

Familiares y amigos piden colaboración de la ciudadanía para cualquier informe sobre el paradero de ambos en la línea de emergencias 9-1-1, o bien comunicarse de forma anónima al número celular 622 1815611.

CAOS EN LIBRAMIENTO

De igual forma y de manera simultánea, los familiares y amigos de los desaparecidos realizaron un bloqueo en la carretera del libramiento Guaymas – Empalme por más de 4 horas, donde algunos automovilistas se quejaron que había familias con niños ‘atoradas’ en bloqueo carretero en medio de las altas temperaturas.

Transportistas de la región que utilizan la vialidad, se mostraron bastantes molestos, ya que el sábado también se atrasaron en la entrega de su trabajo y ayer lunes pasaría lo mismo.

Carlos Mendoza, operador de carga, lamentó “cómo es posible que la guardia (Guardia Nacional) no los quite, que culpa tenemos choferes y familias, hagan plantón en el palacio de gobierno”.

RECHAZO CIUDADANO

Verónica Salas, automovilista afectada y comerciante dijo “que acudan al cuartel militar y soliciten a su familiar, que acudan a la casa de la presidente de Empalme y a las instancias correspondientes para que también hagan esos bloqueos”.

No que agredan a los ciudadanos, están afectando a muchas personas que también salen a trabajar por llevar el sustento a sus familias y no que amenazan a las personas con golpearlas con los palos y piedras que llevan sino guardan silencio por los reclamos de levantar de los bloqueos", apuntó.

Elizabeth Preciado, vecina de Empalme y trabajadora de maquilas expuso que “bloquen allá en las instalaciones del batallón o en la fiscalía, por qué nos afectan a nosotros los ciudadanos, cómo lo que hicieron el sábado en verdad, es reprobable los más afectados fuimos nosotros los ciudadanos más los trabajadores de maquilas, no sean injusto uno no pide que no exijan justicia, pero háganlo pero en las instancias correspondientes”.

Mientras que pocos daban su apoyo como Priscila Navarrete, residente de Guaymas Norte, anotó “gente quejándose del bloqueo, pero pienso si yo estuviera en esa situación haría lo mismo y hasta más para pedir respuesta sea en el municipio que sea. Un poco de empatía solo ellos saben por el dolor que están pasando”.

Fuente: Tribuna