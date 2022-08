(FOTOS) Cajeme: Infraestructura de escuela Juan Maldonado G. impide regreso a clases; niños van 2 horas

Cajeme, Sonora.- Sin aire acondicionado, con mucha maleza, visibles daños y aguas negras es como la escuela primaria Juan Maldonado G. (turno matutino) y Plan de Agua Prieta (turno vespertino) inicia este regreso a clases en el Ciclo Escolar 2022-2023.

Después de 2 años de sesiones en línea el plantel está bastante afectado y por ello los alumnos se vieron obligados a tomar sólo dos horas de clases, principalmente por el calor y la excesiva cantidad de mosquitos a causa de la gran hierba.

Infraestructura dañada en escuela de Cajeme impide regreso a clases. Foto: Alejandra Ávalos/Román González

Hay mucha humedad, hay mucha maleza, no tenemos aires acondicionados. Nos recortaron el horario dos horas porque no está en condiciones. Nos preocupa que los niños se queden otra vez sin ir a la escuela como ya tienen dos años por la pandemia sería otro año más y vienen muy emocionados y no se quieren ir”, expresó Aracely, madre de familia.