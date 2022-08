La infraestructura de planteles educativos condiciona regreso a clases en Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Hoy, todos los alumnos regresan a las aulas después de 2 años de clases en línea. En teoría el 100 por ciento de los planteles tendrían que estar listos y en condiciones óptimas, algo complicado pues el ciclo escolar anterior, cuando se intentó, muchas escuelas no pudieron hacerlo, principalmente por los daños a causa del vandalismo.

Es por ello que el Gobierno Estatal está invirtiendo 376 millones de pesos para mejorar y reacondicionar mil 478 escuelas que fueron abandonadas durante los 2 años de pandemia. Aún así los trabajos han sido contrarreloj y para hoy, se estima que solamente el 90 por ciento de las escuelas estarían listas, claro la situación en cada municipio es diferente.

En Cajeme, las autoridades educativas estiman que aproximadamente el 90 por ciento de las más de 500 escuelas regresarán, las otras que no lo harán es debido a las malas condiciones de infraestructura, así lo confirmó a TRIBUNA la subdirectora de Educación Municipal, Silvia Marina Oliva.

Fausto Flores, delegado de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en la Zona Sur, mencionó que en el caso del jardín de niños Ignacio Mariscal los 90 alumnos del plantel iniciarán clases en las aulas del jardín de niños ‘Rafael Ramírez’ debido a que no han concluido los trabajos que se llevan a cabo para que la infraestructura esté lista para recibir a los alumnos en sus aulas, teniéndose como fecha estimada el mes de noviembre.

En el caso de la escuela Centauro del Norte, el delegado informó que los alumnos iniciarán clases de forma virtual hasta que la escuela esté en condiciones adecuadas para recibir a los estudiantes.

Cabe señalar que existen otros planteles escolares en donde, si bien recibirán a los alumnos de forma presencial en las aulas, el personal administrativo ha denunciado distintas afectaciones. Uno de ellos es la escuela Cámara Junior, ubicada en la comisaría de Cócorit, pues con las lluvias un tronco cayó sobre una barda perimetral, sin que este haya sido retirado aunque se solicitó ayuda a las autoridades.

Por su parte, en Navojoa se espera que los 61 planteles de Educación Básica regresen a clases de forma presencial, sin embargo el principal problema es que las escuelas se encuentran enmontadas. Julián Moroyoqui Campoy, director de Educación y Cultura en el municipio de Navojoa, señaló que hasta el momento, no se ha reportado algún caso de robo o vandalismo en los planteles, previo al regreso a clases.

Indicó que actualmente, el 100 por ciento de las instituciones públicas se encuentran enmontadas, debido a las recientes lluvias, sin embargo, "históricamente, el personal de intendencia, así como los maestros, aprovechan la primera semana de clases para desmontar los patios". Este panorama, mantiene en alerta a los padres de familia, pues consideran que la maleza en el área de estudios de sus hijos, pueden provocar algún brote de contagios por dengue.

Ahorita está muy latente el problema del dengue en Navojoa, en lo personal vemos como los patios, o espacios pegados a las aulas están enmontadas, por lo que me imagino que al interior de los salones o pasillos, debe de andar rondando el mosquito transmisor. En lo personal, eso me da miedo y creo que no llevaré a mi hija hasta que los intendentes hagan su trabajo", indicó Virginia Ramírez, madre de familia, de la Secundaria Técnica 05.