La vida después de contagiarse de Covid-19; secuelas, problemas de salud y cuidados

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a la disminución de contagios y formas graves de la enfermedad, personas que han contraído coronavirus, continúan sufriendo problemas de salud aún después de meses de sobrevivir a los síntomas directos, reportando secuelas agudas de la infección por el virus SARS-CoV-2.

Luis Alberto Arteaga Martínez (LAAM), médico internista y profesor en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), explicó en exclusiva para TRIBUNA, las afectaciones que han detectado por síntomas nuevos, frecuentes o continuos que las personas presentan después de haber sobrevivido al virus de Covid-19.

P: ¿Cómo afecta el Covid-19 a las personas que han adquirido la enfermedad?

LAAM: "Esta enfermedad produce una enfermedad inflamatoria del pulmón, que puede causar lesiones que podrían restringir la capacidad pulmonar de las personas, la cual sería en el primer contagio, la primera ola fue muy agresiva porque ninguna persona tenía defensas contra la enfermedad, por lo cual se reportaron mayor número de secuelas en las personas que lograron sobrevivir".

P: ¿Cuáles serían las principales secuelas de la enfermedad?

LAAM: "La principal secuela es la pulmonar, pero recordemos que también, hemos detectado secuelas neurológicas, disminución de la cognición; es decir la facultad para procesar información a partir de la percepción y el conocimiento adquirido, como el razonamiento, la memoria o la resolución de problemas; además de amnesias o progresión de enfermedades mentales que no estaban tan fuertes al disminuir la oxigenación; así como secuelas cardiacas, ya que ha habido personas con problemas como arritmias, problemas en las válvulas del corazón, hasta la inflamación del mismo, incluso en personas jóvenes".

P: ¿Qué pasa con la enfermedad después de la vacunación y en segundos contagios?

LAAM: "Con la aplicación de las vacunas, se estimula la respuesta inmunológica y la inflamación tiende a ser menor, sin embargo, los pacientes que llegan a presentar secuelas en un segundo contagio, es por la falta de vacunación o no cuentan con el esquema completo. Lo que hemos visto que las personas con al menos tres dosis, presentan la enfermedad ya mucho menos agresiva, causando malestar y se manda a la persona a reposar, pero sin llegar a requerir hospitalización, por eso en esta quinta ola el índice de pacientes internados por Covid-19 es muy bajo".

P: ¿Esto significa que ya no hay riesgo de contagio?

LAAM: "No se debe de tomar a la ligera, no es como una gripa común, en la cual puedes seguir circulando, con el Covid-19 no, tienes que reposar de menos tres días, ya que aún existen sectores de riesgo como personas con enfermedades crónicas o descompensadas, o con algún problema de salud previo que no han recibido las vacunas".

P: ¿Una persona que no presentó secuelas en una primera vez, puede presentar en un segundo contagio?

LAAM: "El que un paciente no presentará secuelas en una primera infección, quiere decir que había una situación intrínseca, por la cual la infección se presentara en un segundo contagio, así como la vacunación".

P: ¿La vacuna impide el contagio por Covid-19?

LAAM: "Lo que hace la vacuna, es que el organismo tenga una respuesta inmunológica para disminuir la severidad de la enfermedad, ya que se pudiera pensar que ya vacunada una persona no podría volverse a contagiar lo cual no es así, de ahí la importancia de romper la cadena de contagio, ya que, si bien podría presentar síntomas leves, el paciente sigue teniendo la capacidad de contagiar y poner con esto en riesgo a personas vulnerables, tal es el caso de los adultos mayores, quienes su respuesta inmunológica se encuentra disminuida".

P: ¿Las secuelas postcovid sin reversibles?

LAAM: "Al ser el pulmón un órgano, tolerante al daño, ya que se necesita mucho esfuerzo, por ejemplo, el tabaco te daña tras 30 o 40 años fumando, por lo cual, si es posible tener una rehabilitación pulmonar y volver a tener una capacidad, si no igual, sí cercana a la que se tenía antes de contraer Covid-19, con un promedio de recuperación de 3 a 4 meses".

Fuente: Tribuna