Navojoa se queda en la espera de los nuevos camiones de transporte público

Navojoa, Sonora.- Esta semana se cumple el plazo establecido por el Gobierno del Estado, para la llegada de las nuevas unidades de Transporte Público en el municipio de Navojoa, sin embargo, a pesar del inicio del ciclo escolar, la Perla del Mayo continúa con un serio rezago de movilidad.

Fue el pasado mes de octubre, cuando el servicio de transporte público se fue en picada, registrando una disminución del 90 por ciento de su flotilla, sin embargo actualmente sólo 14 camiones recorren las 54 colonias de la ciudad, para trasladar a un promedio de 12 mil usuarios al día.

Durante la visita del gobernador del Estado a la Perla del Mayo, a inicios del mes de agosto, se prometió el envío de 25 unidades de transporte, como parte del Plan Piloto de Modernización del Transporte Público, para los días últimos del mes, sin embargo, hasta el momento no hay ningún avance.

Sin embargo, el Gobierno del Estado anunció que el Plan Piloto de Modernización del Transporte Público en Sonora, deberá esperar hasta el próximo año, una vez que quede resuelto el proyecto de modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua, con la entrega de licitaciones.

Ustedes saben que recibimos un servicio de transporte de manera sumamente deficiente, en la ciudad que me pongan. Pero ahora, cerrando el capítulo de Guaymas, me meto de lleno, son mis prioridades para el próximo año, vamos a echarlo a caminar, haremos lo que sea necesario para darle un transporte de calidad a la gente", señaló Alfonso Durazo Montaño, gobernador del Estado.

En cuanto a la falta de acuerdos entre los concesionarios de transporte y el Gobierno del Estado, el mandatario estatal indicó que se encuentran en la mejor disposición para ayudar a los concesionarios a modernizar sus unidades, sin embargo, en caso de no aceptar las condiciones que establece el Gobierno, se tendrá que crear una empresa estatal de transporte.

Formaremos una empresa que se haga cargo en la medida que sea necesario, no tengo ningún interés en que el Gobierno sea dueño del transporte, pero si no hay un particular interesado, va a entrar el Gobierno del Estado", afirmó Durazo Montaño.