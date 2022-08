Guaymas: Karla Córdova y Sara Valle se enfrentan en declaraciones por denuncias ante la FAS

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Después de que la exalcaldesa Sara Valle Dessens volvió a crear polémica, al señalar que hasta la fecha no ha sido citada por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) ante las denuncias por irregularidades durante su trienio 2018 – 2021, la actual presidenta municipal de Guaymas reaccionó a esa noticia.

"No he sido requerida por la Fiscalía Anticorrupción, las denuncias y demandas que estén las atenderemos, a mí no me han llamado para nada", expresó sonriente y con un tono retador. Valle Dessens agregó: "Absolutamente ninguna (demanda), esperemos que llegue, no tengo ninguna información al respecto".

Además, atizó el fuego, al precisar: "Veo un Guaymas triste y con mucha más violencia, creo que la actual administración municipal tiene muchos pendientes, necesitan enfocarse en esos pendientes”.

De igual forma, Valle Dessens pidió que el proyecto de la 'Playa Incluyente' lo pongan a funcionar, al señalar que desconocía donde se encontraba el equipo y demás cosas del proyecto que fue frenado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) por una serie de irregularidades que se están investigando.

Ante tales comentarios, la alcaldesa Karla Córdova González, le mandó decir a Sara Valle que no "tuviera pendiente", que la denuncia por malos manejos financieros, va por "todas las vías" hasta dar con los responsables.

No habrá impunidad y se aplicará todo el peso de la Ley. Se están moviendo los expedientes, porque nos están pidiendo más información y estamos llevando todo lo que necesitan, y también ahora en el tema de obras, van siete demandas más", sostuvo.

Y remató haciendo un llamado al fiscal anticorrupción en el estado "espero que el fiscal nos dé resultados a la brevedad, las cosas se tienen que hacer diferentes, no podemos seguir en la impunidad en el municipio de Guaymas".

Fuente: Tribuna