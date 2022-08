Promesas incumplidas en Sonora: Escuelas, ni en condiciones para regreso a clases, ni atendidas

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Aunque ya se sabía que la infraestructura de las escuelas sería una condicionante para el regreso a clases, ayer lunes 29 de agosto, primer día de clases presenciales después de dos años en línea, se hizo mucho más evidente que es urgente que los espacios sean rehabilitados en su totalidad.

En el sur de Sonora más de 30 planteles no pudieron regresar al 100 por ciento, la mayoría por presentar daños estructurales, otros tantos por no tener aires acondicionados y algunos más por el vandalismo, ya que pese a haber recibido mantenimiento fueron robados otra vez.

En recorridos que TRIBUNA realizó por diferentes escuelas de Guaymas, Obregón y Navojoa, se pudo dar cuenta de lo complicado del regreso a clases. Maestros, padres/madres y hasta los alumnos dieron a conocer su sentir y pidieron a las autoridades que los apoyen.

Fernando F. Dworack, imposible volver

En Guaymas al menos 30 planteles educativos no pudieron iniciar al 100 por ciento sus actividades por las condiciones de infraestructura. Quizás, el caso más trágico se presentó en la escuela primaria Fernando F. Dworack, de la colonia El Rastro, donde madres de familia se manifestaron al ser imposible tomar las clases.

Al llegar se encontraron con los salones, y hasta la dirección, completamente vandalizados. “Nos robaron todo en la escuela”, expresó Rosalva Mendez, madre de familia. “Cada año es lo mismo, hablamos a la SEC (Secretaría de Educación y Cultura) que vengan ayudarnos y nunca nos ayudan”.

Nosotros somos quienes hacemos vendimias y juntamos para comprar el cable, ya estamos hartos, que todos los años sea lo mismo, queremos que vengan y nos den una respuesta”, citó mientras bloquearon el bulevar Rodolfo Sanchez Taboada.

Mediante un recorrido por la escuela se pudo constatar que los salones estaban con mesabancos vandalizados y algunos con pintas. Mientras que en la dirección hay un enorme boquete donde ingresaron los ladrones para llevarse equipo de cómputo y aires acondicionados.

Actualmente la región carece de un delegado regional de la SEC, se han nombrado a dos durante la actual administración estatal, pero ambos han renunciado por motivos personales. De acuerdo con personal de mantenimiento de la delegación, en el área rural fueron 18 las escuelas afectadas por las inundaciones, donde todavía se realiza la evaluación de los daños.

Centauro del Norte no regresa

En Cajeme, casos como las escuelas primarias Centauro del Norte y Juan Maldonado G. evidenciaron que ante las nulas condiciones para el regreso se tienen que tomar medidas extraordinarias como acortar tiempos o seguir en línea.

La directora del plantel Centauro del Norte, Yesika Hernández, declaró que hasta el mes de noviembre se mantendrá la modalidad híbrida en la institución, con los cerca de 350 alumnos registrados para este ciclo escolar. La primaria, que ha sido vandalizada en diversas ocasiones, no puede recibir a los menores por el nivel de daño que hay, además de la maleza que está prácticamente en todo el plantel.

“Estaremos de manera virtual y citando en algunas ocasionas a algunos niños, a fin de poder evaluarlos, y como no se tienen las aulas en condiciones haremos el llamado de estudiantes de manera escalonada, digamos primero y segundo una hora, terceros otra, porque el espacio que tenemos disponible, es solo este pedazo del patio de recepción”.

La directora detalló que esta medida fue aceptada por la mayoría de los padres de familia, pero solicitaron que una vez que se adecuen las instalaciones se contrate un guardia de seguridad, debido al alto índice de robos que tiene el plantel.

En planteles donde pese al no estar en condiciones para volver a clases, y que optaron por abrir sus puertas, padres de familia mostraron su preocupación, tal es el caso de la escuela primaria Juan Maldonado G. (turno matutino) y Plan de Agua Prieta (turno vespertino), donde sin contar con aire acondicionado, teniendo mucha maleza, con visibles daños estructurales y con aguas negras, arrancó el ciclo escolar.

“Hay mucha humedad, hay mucha maleza, no tenemos aires acondicionados. Nos recortaron el horario dos horas porque no está en condiciones. Nos preocupa que los niños se queden otra vez sin ir a la escuela como ya tienen dos años por la pandemia sería otro año más y vienen muy emocionados y no se quieren ir”, expresó Aracely, madre de familia.

Por su parte, el director del plantel, Víctor Durán Corral, señaló que el principal problema que han tenido es que la escuela ha sido muy vandalizada.

“Nos han estado robando toda la herramienta, la subestación es la tercera vez que la ponen. Todo lo que vamos comprando nos lo van robando”.

Mientras en otros planteles, los padres de familia no aceptaron las condiciones donde sus hijos recibirían clases, por lo cual decidieron manifestarse, cerrando las puertas de la escuela, como ocurrió en la primaria Melchor Ocampo de la colonia Faustino Félix, impidiendo la entrada del personal docente.

Aristeo Rey Campoy, director de la institución explicó que, pese a que se tuvo un ingreso de manera adecuada, al estar ya en los salones de clases, los padres de familia se percataron del intenso calor por falta de aires acondicionados y al no considerar adecuadas las condiciones para dejar a sus hijos, se manifestaron cerrando la escuela, desalojando a los docentes.

“Personal de la SEC, acudió para informar que se nos va apoyar, con ingeniero para que esta semana inicien los trabajos en la escuela, porque no tenemos luz, se robaron las unidades de aire acondicionado y tampoco hay agua”, declaró.

Preocupa el dengue

El regreso a clases en la Perla del Mayo transcurrió sin ningún contratiempo, sin embargo lo que preocupa a padres de familia es el gran porcentaje de planteles en Navojoa que se encuentran enmontados, principalmente el área de juegos y las canchas deportivas, así como estancamientos de agua de lluvia.

“Nuestra mayor preocupación ahorita, es mantener a los pequeños alejados del monte, hacemos vigilancia entre los maestros para que los niños no se vayan a jugar ahí, hay mucha maleza y por ende mosquitos. Sabemos que el dengue está fuerte en el municipio y no queremos que surjan casos en esta escuela”, indicó, Martín Armenta Aguirre, director de la Escuela primaria Ricardo Flores Magón.

Se indicó que las escuelas no cuentan con el personal de limpieza suficiente, así como las herramientas necesarias para hacerle frente a los trabajos de deshierbe, por lo que hicieron el llamado a las autoridades municipales, para que preste el servicio de sus trabajadores y ayude a limpiar los planteles.

Además debido al problema de desabasto de agua en la ciudad, las escuelas ubicadas en el sector oriente de la localidad, no cuentan con el vital líquido, sin embargo, el personal docente, aseguró que por el momento se decidió instalar una cisterna para almacenar agua y utilizarlo en los baños.

