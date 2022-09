A más de un año, está sin avances en caso de los desaparecidos de Loma de Bácum

Bácum, Sonora.- A poco más de un mes de que se cumpliera un año de la desaparición de diez personas en la comunidad de Loma de Bácum, y tras el señalamiento que, desde el pasado mes de marzo, las autoridades dejaron de dar apoyo en los operativos de búsqueda, ayer se mantuvo una reunión familiares y autoridades de gobierno para presentar avances de la investigación.

Norma Alicia García, esposa de uno de los yoremes desaparecidos, compartió que se les notificó de la reunión con la intensión de darles a conocer nuevos resultados de ADN, así como una fecha para entregarles los restos localizados, situación que, de acuerdo a Anabela Carlón, abogada Yaqui de Loma de Bácum, no fue así y solo se presentaron avances de la investigación.

Necesitamos saber que les paso, por qué les sucedió esto y conocer quien lo hizo, porque si eso no está completo no se puede tener paz, si no se tiene o se sabe la verdad. Por lo cual mantenemos la exigencia de justicia a las autoridades", finalizó.