Grupo México, intocable: Suma 8 años impune tras derrame tóxico en el Río Sonora 

Ciudad Obregón, Sonora.- El próximo 6 de agosto se cumplen 8 años del derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos y metales pesados desde la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, sobre los ríos Sonora y Bacanuchi, todo ese tiempo ha sido una historia de terror para los habitantes de los ocho municipios afectados.

Los daños ocasionados, por el peor desastre ambiental en la historia del país, apuntan a un sinfín de afectaciones económicas y de salud; hoy está confirmado que los afectados por el derrame presentan una alta exposición a plomo, arsénico y cadmio en sangre y orina. Además, la tragedia ha dejado más de 10 mil millones de pesos en pérdidas, sin embargo, los responsables siguen impunes.

"Nos truncaron la vida"

"Desde el derrame nos truncaron la vida, nos quitaron nuestras costumbres, vivimos en una vida triste (...) En el Río Sonora hay tumores, cáncer, alergias, leucemias en tratamientos que son costosos, la economía de los afectados se vino abajo", señaló Norberto Bustamente, integrante de los Comités de la Cuenca del Río Sonora (CCRS).

El afectado de la comunidad de Huépac lamentó que a Grupo México le tomará 3 días contaminar el río y ellos tienen 8 años sufriendo la impunidad. "Nosotros vivíamos felices, nos bañábamos en el río, esa libertad tan grande nos la quitaron (...) tenemos 8 años y no ha habido ninguna reparación".

El Río Sonora en la actualidad

Los habitantes de los ocho municipios de la cuenca tienen una exposición homogeneizada y evidente a metales como plomo, arsénico, manganeso y cadmio. Un análisis realizado por Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), realizado a 650 personas, confirma la presencia de plomo en orina en más del 95 por ciento de la población, a arsénico en más del 50 por ciento, y en cadmio en más del 79 por ciento.

Por su parte, José Manuel López, integrante de los CCRS, explicó, durante el foro 'Informe: 8 años de Impunidad en el Río Sonora', que las autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han entorpecido y alentado las intervenciones.

Cabe señalar que está es la primera vez que se presentan los primeros hallazgos sobre los verdaderos daños a los derechos humanos, a la salud, al medio ambiente, al ecosistema y a la economía, lo que confirma que la comunidad tenía razón en su señalamiento, de que el Río Sonora y sus habitantes fueron severamente contaminados por los millones de litros de sulfato de cobre acidulado derramados.

"Grupo México lleva operando 11 años sin un plan de manejo de residuos, o sea, lleva 11 años haciendo lo que quiere", aseguró José Manuel. "Los trabajadores (de la Conagua) insisten en que el agua del Río Sonora está limpia, y van y le comentan a la gente que el agua está limpia y la pueden beber cuando los resultados nos arrojan que el agua está contaminada".

Se estima que, el costo real de daños por el derrame asciende a 10 mil 200 millones de pesos, más del triple de lo estimado inicialmente (3 mil millones de pesos) en 2014 y cinco veces el monto del fallido Fideicomiso Río Sonora (2 mil millones de pesos). Los afectados exigen que exista un nuevo plan con nuevas acciones que garanticen que se consuma agua limpia, la salud a las personas y que Grupo México sea llamado a rendir cuentas y que se haga responsable.

El foro 'Informe: 8 años de Impunidad en el Río Sonora'

Ignorados por la autoridad

Martha Patricia Velarde, también integrante de los Comités de la Cuenca, considera que hay una captura corporativa del Estado y por ello no puede haber justicia. "En Sonora el gobierno está aplaudiendo todas las acciones que tiene Grupo México, cuando ellos (la minera) están promoviendo inversiones en su propio beneficio".

Afirmó que, pese a que ven una buena disposición en el Gobierno Federal, todas las acciones se ven permeadas porque no hay quien ponga un freno a las acciones de Grupo México, menos en Sonora. Destacó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha citado en dos ocasiones a Grupo México y ellos se han negado a asistir.

Martha Patricia comentó que, aunque el gobernador Alfonso Durazo es del mismo partido que el Gobierno Federal al parecer no se ha inmerso en que debe de existir una separación del poder económico y político. Acusó que el Gobierno de Sonora no tiene acercamiento con los Comités de la Cuenca del Río Sonora. "En la actualidad tanto Grupo México como las autoridades gubernamentales de Sonora no hay interacción".

Fuente: Tribuna