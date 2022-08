"No estamos preparados": Jóvenes de Sonora hablan sobre la creciente e imparable inflación

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Los jóvenes menores de 30 años están conociendo un nuevo enemigo: la inflación, es la primera vez que experimentan una rápida disminución de su poder adquisitivo, lo que los ha obligado a cambiar de hábitos y postergar sus planes.

Este grupo etario nunca antes había presenciado un alza de precio tan dramática como la de este año, que se situó en 7.05 por ciento a tasa anual, la mayor cifra en 20 años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Jóvenes de Sonora reaccionan ante la inflación en México, la mayor en 20 años, según el Inegi. Foto: Internet

Algunos jóvenes tuvieron que conseguir otro empleo, o no mudarse de la casa de sus padres e incluso dejar sus estudios, todo por el ‘golpe’ inflacionario. Por ejemplo, este año, Ana Sofía Mendoza se independizaría y dejaría la casa de sus padres. Con 28 años y un trabajo de tiempo completo como programadora junior, Ana Sofía soñaba con tener su propio espacio.

“Pero no alcanza. La persona que me iba a rentar subió el precio por la inflación. Y no sólo eso ahora hacer el super, incluso cuando todavía vivo con mis padres, sale casi 400 pesos más caros que al principio del año”, se lamentó en entrevista con TRIBUNA. Con su salario de 5 mil pesos a la quincena, Sofía ve “imposible” poder mudarse.

Sería bueno que a los jóvenes nos dieran las herramientas para saber qué onda con la inflación, mucho se habla de ello, y yo lo único que sé es que ahora todo está más caro. Vas y compras 5 productos y son 500 pesos, jamás desde que gano mi propio dinero me había tocado esto”, declaró Ana Sofía.

A Manuel Armenta, de 24 años, la inflación se le hace presente cada que va a pedir de comer por aplicación o cada que quiere tomar transporte. Notó que desde hace dos meses a la fecha ningún platillo cuesta menos de 100 pesos. “Regularmente pido comida a la oficina por los tiempos, generalmente dos o tres veces por semana, pero ahora la pienso, ya no alcanza”.

Incluso si hay promoción Manuel gasta más de 120 pesos por cada platillo. “Antes por ejemplo las gorditas costaban 65 pesos y ahora en menos de 3 meses ya cuestan 85. A veces lo que hago es mejor no comer y esperarme hasta llegar a mi casa por la tarde aunque me duela la cabeza, luego no me queda dinero para otros gastos”.

Con los viajes por aplicación le pasa algo similar, notó que un traslado de su casa al Centro de la ciudad, el viaje que usualmente le costaba 35 pesos, “ahora está en 38 ó 40 pesos, piensas que no es mucho, pero a la larga sí es, son pesos valiosos. Ojalá este fenómeno de la inflación no se extienda más, porque si no tendré que conseguir otro empleo por la noche”, explicó a TRIBUNA.

Cristina Zavala ha tenido que aceptar un turno extra en su trabajo para ganarse unos pesos más. A sus 27 años y siendo mamá soltera se le ha complicado estar al corriente con los gastos. Explicó a TRIBUNA que cada vez le alcanza para menos y que para el miércoles sus cuentas ya tienen cero pesos.

Entre la comida para mi bebé, que está carísima, y los gastos de la casa (la cual es rentada) pues siempre termino pidiendo prestado a mi mamá para completar la semana, ya sea 200 ó 300 pesos”, explicó. Cristina se dice totalmente “impresionada” con lo costosa que es la vida actualmente.

Nunca en mi vida me había tocado un alza de precios tan preocupante. Lo peor es que sube y parece que ya no van a bajar. No creo que nadie de mi generación hubiese estado preparado para esto, por ello, acepte un turno extra, si me puedo ganar 500 pesos más lo haré sin pensarlo”.

