El litio queda en manos de la familia consentida de Sonora; los Taddei suman su décima nómina

Hermosillo, Sonora.- Los Taddei suman su décimo miembro en la nómina gubernamental con el nombramiento de Pablo Daniel Taddei Arriola como director de LitioMX, la empresa creada por el gobierno federal para la explotación del metal. En el gobierno que prometió un freno absoluto al nepotismo y al peso específico de las relaciones sociales y políticas como llave para obtener beneficios, la familia Taddei ejemplifica que dicho modelo de gestión solo aplica para unos.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Pablo Daniel Taddei Arriola será el director de LitioMX, la paraestatal que se creará con el fin de explotar y comercializar el litio. Con dicho nombramiento, la familia Taddei cuenta con una decena de miembros en la nómina gubernamental: Jorge Taddei Bringas, padre de Pablo Daniel, es el delegado del gobierno federal en Sonora, Jorge Carlos Taddei, su hermano, labora en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)

Así como sus tías Guadalupe, Elsa e Isabel no se quedan atrás, la primera como presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia y Protección de Datos Personales (ISTAI) y la segunda y tercera en funciones de investigación en el Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo (CIAD). Ivanna Celeste, su hermana, es diputada local.

Por su parte, Luis Alonso Taddei Torres (primo), es director general de estudios y proyectos del Instituto Estatal de la Juventud de Sonora, Luis Rogelio Piñeda Taddei (primo) funge como director del Centro de Investigaciones del Congreso de Sonora y Jorge Francisco Piña Taddei (primo), es encargado de nómina del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora Además, debe destacarse que Álvaro Bracamonte, secretario de gobierno en Sonora, es tío político del nuevo funcionario federal.

Así, Pablo Daniel se convertirá en el titular de una dependencia que se antoja crucial para el gobierno de López Obrador, quien recién el martes se reunió con el gobernador Alfonso Durazo en Palacio Nacional para conferirle la responsabilidad de "coordinar los esfuerzos para dar continuidad al proyecto", esto tras considerar que "el gobernador va a estar, después de que nosotros terminemos, cuatro años más en Sonora".

En la elección de Pablo Daniel Taddei Arriola como director de LitioMX, destaca que el presidente presumió su hoja curricular como un joven sonorense "con licenciatura, maestría y que está terminando su doctorado, creo que en Harvard. Lo dicho no tendría mayor relevancia si no fuera porque no pocas veces el mandatario ha asegurado que en dichas universidades, donde han estudiado varios funcionarios federales desde los setentas del siglo pasado, "enseñan a robar".

Imagínense, los que han estudiado en Harvard o en otras universidades del extranjero y aprenden a robar, a eso van, o a ayudar a que roben otros y que ellos reciban migajas del botín. ¿Para qué entonces estudiar en esas circunstancias?", dijo el 5 de agosto.

Taddei Arriola cursó el doctorado en Salud Medioambiental en Harvard, una de las universidades más prestigiosas y caras del mundo. De hecho, el próximo funcionario federal logró ser aceptado en esa casa de estudios mediante sendos apoyos del gobierno federal. De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, Pablo Daniel recibió 8 millones 746 mil pesos en concepto de becas entre 2015 y 2020.

Tan solo de 2018 a 2020, ya con López Obrador en el poder, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), le dio 7 millones 331 mil 645 pesos, un promedio de 271 mil 542 pesos mensuales, algo así como 13 mil 500 dólares. Taddei Arriola no realizó declaraciones sobre su nombramiento.

