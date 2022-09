Cableado expuesto en postes de luz de laguna del Náinari ponen riesgo la vida de visitantes

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que el pasado 2 de septiembre un joven murió al electrocutarse cuando se recargó en un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicado en un área recreativa del fraccionamiento Villa Bonita, se han incrementado las denuncias por este riesgo, tal es el caso del reclamo de visitantes de la Laguna del Náinari, quienes denuncian postes con cables expuestos.

En un sondeo realizado por la zona, TRIBUNA pudo constatar el problema. Son bastantes los postes que tienen el cableado expuesto, por lo que visitantes y locales hacen un llamado.

Es verdad que como padres tenemos el cuidado de los niños, pero no muchos se percatan de algo que se supone no debe de representar un riesgo, y más ahora con la época de lluvias, ya no es exageración el pensar que puede ocurrir un accidente, si acaba de pasar un caso hace semanas", compartió Rogelio Jáuregui, padre de familia.