Cajeme: Piden destitución de director de primaria por "pedofilia"; SEC revisa caso

Ciudad Obregón, Sonora.- Este martes 13 de septiembre se realizó una manifestación por parte de padres de alumnos de la escuela primaria Carmen Sánchez Corral, donde los inconformes pidieron la destitución del director Orlando Palma Sotelo, acusándolo de presunta pedofilia.

Analizan el caso

Ante los hechos, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), informó que se da seguimiento, afirmando que momentáneamente el docente fue separado de sus funciones, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

TRIBUNA buscó la postura del director, sin embargo no recibió ninguna respuesta. Por su parte, José Rivera, uno de los padres de los alumnos, explicó que el director fue señalado de entrar frecuentemente al baño de los menores, haciéndole comentarios sexuales a una estudiante de segundo grado.

Piden destitución de director de primaria

Ya pusimos una denuncia formal ante las instancias competentes, sabemos que hay antecedentes porque tenemos entendido que el maestro trabajó en la escuela Luis Encinas, siendo expulsado de esta institución por un caso similar", mencionó.

Ante el comunicado de la SEC, José Rivera, aseguró que “nosotros vamos a seguir exigiendo que ya no trabaje en la escuela y que se le quite la cédula también. Porque la solución de la SEC cuando ocurrió lo de la escuela Luis Encinas fue simplemente reubicarlo en otro plantel y no se nos hace justo”, dijo.

