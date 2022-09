Cajeme: Calles del Tobarito están en el olvido; la falta de mantenimiento es evidente

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La falta de mantenimiento de las distintas vialidades de la comunidad de Tobarito, perteneciente a la comisaría de Marte R. Gómez, ha derivado en que zonas completas de dicho asentamiento se encuentren aisladas debido a la imposibilidad de transitar por el sitio.

Durante un recorrido realizado por TRIBUNA en el lugar, los ciudadanos denunciaron la falta de apoyo por parte del Gobierno Municipal, acusando que, si bien se anuncian obras de reparación de vialidades, estas corresponden a la zona urbana de Cajeme, o las comisarías con mayor población como Pueblo Yaqui o Esperanza.

Calles del Tobarito están en el olvido

Afectaciones

El ciudadano Jacobo Mosquera, compartió que todas las entrecalles ubicadas entre Constitución y Jesús García Corona, se encuentran en pésimo estado. “Es imposible meter un carro chico sin quedarse atascado de tanto lodo que hay, pero sobre todo por la Kino, frente al baldío, existen dos hoyos, donde el agua encharcada no deja ver su profundidad, y al día, al menos 2 carros caen”.

Agregó que en ese mismo punto incluso hace un par de días un menor cayó cuando iba a la tienda. “No sólo es el riesgo de que se vaya a ahogar, ya que si está hondo y con mucho lodo, también está el riesgo de que se enfermen por el agua encharcada, mira ya no pedimos que lo arreglen, solo que saquen el agua y la gente pueda ver el riesgo”.

María Ángela Flores, ama de casa, añadió que el mal estado de las calles no solo afecta a los conductores, sino a los mismos residentes ya que hay tramos en donde incluso el paso a pie es imposible, por lo cual piden que no solo se apoye a Ciudad Obregón sino a todo el municipio. “La lluvia afectó las calles de todos, no solo las de las colonias de Obregón”.