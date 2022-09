Sindicato de Ayuntamiento de Navojoa exige un Presupuesto 2023 'más consciente'

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- El grupo sindical del Ayuntamiento de Navojoa, estalló en contra del secretario de Programación del Gasto Público, a quien reclamó el no haber realizado los ajustes necesarios al actual presupuesto, para evitar que la operatividad de la comuna se viera afectada, por lo que exhortó al funcionario municipal a elaborar la próxima programación del gasto público en base a las verdaderas necesidades de la ciudad.

Ramón René García Vallejo, líder sindical, señaló que entre los principales problemas en las dependencias se encuentra la falta de suministro de insumos, materiales, suministros genéricos y servicios técnicos para el mantenimiento y conservación de las unidades.

No hay confianza

El grupo sindical, manifestó que no hay confianza hacia el actual funcionario, debido a que hasta el momento, no se han cubierto las cuotas obrero-patronales ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), desde el pasado 15 de enero del presente año, a pesar de que cada quincena, esta aportación es descontada de la nómina de cada trabajador basificado, lo cual, ha generado problemas al momento de solicitar su jubilación.

“Nosotros como organización sindical hemos hecho énfasis, que el ejercicio presupuestal del presente año, es insuficiente para la operatividad de las dependencias más críticas, como son servicios, obras y seguridad pública. Es decir que dicho presupuesto no alcanza para solventar los problemas que actualmente presenta nuestra ciudad”, señaló García Vallejo.

El líder sindical precisó que el perfil del funcionario municipal no es el idóneo para un titular de la Secretaría de Programación del Gasto Público, debido a que no cuenta con estudios de Administración Pública o Contaduría Pública; Por lo que exhortó a Sergio Luis Navarro a asesorarse con los profesionistas en dicho rubro, miembros del Sindicato y a no optar por contratar a un despacho externo, quien desconoce las verdaderas necesidades del Ayuntamiento.

“Ojalá que no se contrate un despacho externo para que realice su trabajo y por lo cual cobra un salario, y si no puede, nuestra organización sindical pone a su disposición a nuestros profesionistas que son contadores públicos y licenciados en Administración, que estoy seguro podrían aportar su conocimiento en beneficio de un presupuesto que merece nuestra ciudad”, puntualizó.

Fuente: Tribuna