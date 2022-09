Sonora: Camiones recolectores en Navojoa se convirtieron en chatarra

Comparta este artículo

Sonora, México.- Se estima que el Parque Vehicular de la Secretaría de Servicios Públicos en Navojoa, registre un déficit del 40 por ciento, debido a que un gran número de unidades recolectoras de basura se encuentran descompuestas y sin recursos para su reparación, por lo que ediles propusieron ante cabildo, iniciar un Plan de venta de dichas unidades como ‘chatarra’ para poder financiar la compra de nuevos camiones.

Aproximadamente, sólo se cuenta con ocho unidades recolectoras, para recorrer las 54 colonias de la ciudad, y sus ocho comunidades rurales, por lo que el servicio de recolección resulta insuficiente.

La solicitud

Felipe Gutiérrez Millán, regidor por Movimiento Ciudadano, exhortó al Ayuntamiento a tomar la decisión de vender las unidades en desuso como ‘fierro viejo’, ante la necesidad de adquirir nuevos camiones recolectores.

En servicios públicos ya no es una necesidad sino una urgencia, el contar con más camiones recolectores, los que están prácticamente como un deshecho, debemos tomar la decisión de ponerlos a la venta como fierro viejo, porque necesitamos recursos para adquirir más camiones recolectores”, indicó.

Señaló que el primer año de gobierno, en el rubro de servicios públicos, se ha realizado un gran esfuerzo, sin embargo, no ha sido suficiente. Precisó que esto no se debe a la falta de interés o por la apatía por parte de los trabajadores, sino que no cuentan con los elementos necesarios para hacerle frente al problema de recolección de basura en la ciudad.

Cabe mencionar, que durante el primer Informe de Actividades en Navojoa, el Ayuntamiento informó que en sus primeros 12 meses de trabajo, se han recolectado un total de 43 mil 297 toneladas de basura, entre basura comercial y doméstica. Así como atención y solución a más de 470 reportes de la ciudadanía en el área de la recolección, atendiendo a alrededor de 40 instituciones educativas.

Fuente: Tribuna