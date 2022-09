Sonora: Rehabilitación del Puente Douglas, de la ilusión para Guaymas y Empalme, a la tragedia

Comparta este artículo

Sonora, México.- Fue vendido como una maravilla que prometía resolver un problema de años para 245 mil habitantes de Guaymas y Empalme que viven en riesgo. La rehabilitación del Puente Douglas, cuyo nuevo nombre sería Metropolitano, habría de cambiar la realidad de la zona, siempre a merced de las contingencias climáticas y ambientales.

Pero, como se comprobó hace poco, ante las lluvias torrenciales que azotaron el sur del estado, la realidad es tirana: decenas de familias de las colonias aledañas al puente perdieron todo, hasta su dignidad, todo por la nula planeación y prevención de las autoridades. Sin obras hidráulicas suficientes, ni salidas del agua hacia el mar, las precipitaciones simplemente desbordaron el estero una vez más, pero ahora con el agravante que la cantidad de líquido fue tal que colapsó toda infraestructura y la vida de los vecinos. Para eso era el Puente Metropolitano, para evitar la desgracia.

Puente Douglas, una obra que aún no se concluye. Foto: Internet

El Entuerto

En enero de 2018, la entonces diputada Susana Corella anunció la gestión de 90 millones de pesos de recursos federales para la construcción del Puente; con este monto se garantizaban la primera y segunda etapa del proyecto. El logro de Corella fue celebrado por todos en la región, pero bastó poco tiempo para que las cosas comenzaran a torcerse pues la obra no iniciaba y cuando lo hizo avanzó poco y nada.

Después se comprobó, vía los contratos realizados por parte de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), que de los 90 millones que la diputada gestionaría únicamente 40 fueron aplicados. Susana Corella, días antes de abandonar su curul en San Lázaro, reconoció que solamente se logró la asignación de recurso extraordinario por 40 millones de pesos, dentro del presupuesto de egresos de la federación del 2017, a través de la Secretaría de Hacienda, y qué, los otros 50 millones correspondía a los legisladores entrantes, “bajar ese recurso restante”.

Heriberto Aguilar Castillo, sucesor de Corella en la Cámara de Diputados (2018-2021) y actualmente secretario de Sidur Sonora, señaló en su momento que la obra tenía observaciones de la Federación, pero nunca argumentó con documentos sus señalamientos, razón por la cual no se complementó la gestión para totalizar la inversión de los 90 millones de pesos anunciados.

Sergio Celaya, subsecretario de Obras Públicas de la Sidur del sexenio pasado, en una supervisión a los trabajos del Puente Metropolitano, dejó en claro que para concluir la obra como estaba proyectada de un principio eran necesarios 100 millones de pesos más, es decir, hasta un monto de 140 millones en su totalidad.

En el plan de obra se contemplaba una reconfiguración de las vialidades aledañas, además de pavimentación, guarniciones, banquetas, alumbrado y la rehabilitación de dos puentes con pilotes, vigas, muro de contención y una gran estructura metálica. El ambicioso plan quedó en una obra de muy bajo calado.

Mal y de malas

Luis René Puig, excoordinador de Protección Civil de Empalme considera que “si la obra se hubiera concluido tal cual se propuso, otra historia estuviera contando la gente afectada por la Inundación. Pero pudo más la ambición que el bienestar de las familias empalmenses. Sólo cambiaron pilotes de puentes y colocaron alumbrado público que prenden de día y se apagan de noche, todo eso fue una burla para el pueblo”, expresó el exfuncionario.

Para Puig, “lo principal no lo hicieron, que era ampliar el desfogue de los puentes para que saliera el agua que baja desde el valle después de las lluvias”.

Jesús Saldaña, constructor y dueño de la de la empresa Cabo Haro de Guaymas que realizó la segunda etapa del Puente Metropolitano, defendió su participación asegurando que: “al puente le hace falta más inversión y no se aplicó lo que presumieron algunos políticos, fue un error dar a conocer unas fotografías del puente que en realidad no era el proyecto original, sólo por ganar simpatías. Las constructoras hicimos nuestro trabajo”, refiriéndose a que las imágenes de cómo quedaría el Puente tras la intervención no eran viables desde la óptica técnica ni de recursos.

Investigación

Al ser un clamor general de los ciudadanos de Guaymas y Empalme, dar con los culpables de las presuntas irregularidades cometidas en la modernización del Puente Douglas, el gobernador Alfonso Durazo ordenó a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) revisar los hechos.

En conferencia de prensa en Guaymas, el mandatario estatal dijo: “en el caso de los culpables, en este momento yo destinaría más tiempo a la construcción de la solución, sin desestimar que eventualmente pueda haber irregularidades, hace dos años no estaba en el gobierno. Yo le pido a Heriberto (secretario de la Sidur) que revisemos esa parte. Y si existen irregularidades, obviamente proceder en términos que sean debidos”, expresó el gobernador.

Nuevo Gasto

Una de las soluciones definitivas para evitar inundaciones en las colonias Bella Vita, Pitic y Ronnie Camacho, será la construcción de dos puentes más al norte del antiguo Douglas y un canal de desagüe de 52 pulgadas de diámetro. Esto permitirá un mejor flujo y reflujo de mareas entre el estero El Rancho y la bahía de Empalme, eliminando que así que las avenidas de agua de las partes altas, aumenten el nivel del mar en las márgenes del humedal.

Los tres puentes quedarán alineados con los que existen en el actual terraplén, que une a ambos municipios. Esta obra ya está proyectada y costará 162.6 millones de pesos y los recursos podrían ser propios del gobierno del estado o bien, solicitarán un crédito para llevarlo a cabo, “pero se hará, sí o sí”, confirmó el gobernador, Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal explicó que, en días normales, la altura de la marea en el estero ‘El Rancho’ es 3.2 metros más alta que el nivel del mar, pero no fluye correctamente por el ‘taponamiento’ del terraplén y la insuficiencia de los actuales puentes que actúan como un sifón en el puente Douglas.

En los últimos 35 años esta situación ha provocado al menos 5 inundaciones en la zona, “pero no es tiempo de buscar culpables de esta obra, sino que ahora como gobierno, tenemos que enfrentar la solución, no soltaremos el tema”, enfatizó.

