Ciudad Obregón: Banquetas en mal estado, problemática en el completo olvido

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la llegada de las lluvias a Ciudad Obregón, se ha evidenciado la pobre infraestructura vial, con el incremento de desperfectos no solo de las calles sino de las banquetas, ya que existen tramos de la ciudad imposibles de transitar, sobre todo para personas con alguna discapacidad.

A través de un recorrido realizado por TRIBUNA en distintas zonas de Ciudad Obregón, se constató que existen andenes que presentan un alto nivel de deterioro, así como otras calles que carecen de los mismos.

Opinión ciudadana

Areli Muro, ciudadana, señaló que el desplazarse por la ciudad a pie, se ha vuelto muy difícil, debido a que, ante la falta de mantenimiento o atención a las banquetas, ha derivado en que sean intransitables e incluso peligrosas.

Te encuentras cubetas, piedras, desniveles, registros abiertos, y no hablo solo de las colonias de la periferia, en todas las colonias existe el problema, solo en la zona centro, resulta incómodo usar las banquetas, ya que encuentras puestos de comida que las invaden, raíces de árboles; lo cual te obliga a bajarte a la calle lo que nos pone en riesgo de ser atropellados", compartió.

Algunos andenes están invadidos por la maleza

Fernando Márquez, comerciante, expresó que con las lluvias el caminar libremente por las que deberían de ser un paso exclusivo para los peatones, se ha dificultado aún más, al tener que saltar charcos o incluso tener que mojarse los pies, porque no hay un paso libre.

En las calles que están en buen estado, si no encuentras carros estacionados sobre la banqueta, ves rejas abiertas, maleza o algún puesto de tacos o dogos ocupando todo el paso, lo cual es tan común que ya uno siente culpa si quiere pasar por ahí y la gente hasta se baja a la calle para no incomodar a los clientes, lo peor es que ahora que las calles están encharcadas, hay cruceros que no tienen por donde pasar, o caminas media cuadra de regreso buscando donde esté menos ancha la ‘laguna’ o te avientas a mojarte", puntualizó.

Del mismo modo agregó que, el mal estado de las calles, afecta no solo a los conductores, sino también a la ciudadanía que se desplaza a pie. "Solo ve, no hay banqueta, tienes que caminar por la calle y los vehículos por sacarle la vuelta a un bache realizan maniobras irregulares, lo cual nos deja indefensos, confiando en que el conductor si nos vea y no nos dé un golpe, o mínimo no nos moje, y recordemos que los charcos no son de agua limpia".

La gente debe bajar a la calla para poder caminar

Liliana Acosta, empleada, argumentó que sumado a la falta de alumbrado, el pasar por ciertas zonas es peligroso. "No puedes ver si hay un desnivel, si hay un hoyo, y si me bajo a la calle, corro el riesgo que me atropellen, si alguien te sigue no puedes andar muy rápido; es un problema del que poco se habla, ya que entiendo que la ciudad tiene muchas otras carencias que atender".

Fuente: Tribuna