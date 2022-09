“Ni Jorge (Taddei), ni yo metimos las manos”: afirma gobernador sobre nombramiento de Pablo Taddei

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo señaló que ni él, ni el delegado de Bienestar, Jorge Taddei, tienen injerencia en el nombramiento de Pablo Taddei (hijo de Jorge) para dirigir LitioMx, sostuvo que fue una decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Jorge Taddei se enteró por los medios, Pablo Taddei es un joven que viene arrastrando el lápiz en el movimiento desde hace muchos años. Yo lo veía jovencito junto a su hermana, a veces trayendo café a veces trayendo agua pero eran unos jovencitos", enfatizó.

Dijo que Pablo tiene mérito en el movimiento y además tienen una formación, "la licenciatura de Pablo, la maestría en cuestiones de energía limpias y medioambiental y un doctorado en Harvard que no es desestimable y una gente honesta, socialmente comprometida. Entonces cuando el presidente lo anunció en la reunión en la que estamos ahí dice 'aquí no hay tapados voy a nombrar a Pablo Taddei como titular de LitioMx' aplauso", señaló.

Durazo dijo que ni él, ni el delegado del Bienestar metieron 'mano' para que el joven recibiera el nombramiento "a mi me causa una satisfacción profunda, y aunque le han atribuido el nombramiento a Jorge no no no eso sería minimizar los meritos propios de Pablo"; además apuntó que el que sea sonorense ayudará a tener una relación directa en beneficio del estado de Sonora.