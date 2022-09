Parquímetros: Un 'dolor de cabeza' para los navojoenses; denuncian abusos

Navojoa, Sonora.- Pese ser conformado en pro del desarrollo del primer cuadro de la ciudad, el Patronato de Parquímetros en Navojoa, es uno de los más señalados por parte de la población e incluso por algunos comerciantes, quienes denunciaron abusos en contra de los usuarios, así como la falta de resultados durante los últimos años.

Según el portal de transparencia del Patronato de Parquímetros, en lo que va del año 2022, se mantiene un ingreso acumulado de 773 mil 796 pesos, sin embargo, se estima que alrededor del 80 por ciento del recurso, se destina a los gastos operativos de los 427 parquímetros instalados en centro de Navojoa.

Usuarios señalaron que la falta de mantenimiento a los parquímetros provoca que alguno de ellos no funcionen correctamente a pesar de que se ingresa el monto indicado, la maquina no respeta el tiempo asignado, lo cual, ocasiona que los inspectores apliquen las multas o incluso coloquen candados a sus vehículos, sin averiguación previa, afectando directamente al bolsillo del usuario.

La aplicación de los criterios varía mucho y no está sustentado en alguna norma del Mando del Buen Gobierno. Cuando menos, pedimos que se cuente con personal honesto y no sólo lleguen a colocar el candado y se desaparezcan, generando la preocupación de los usuarios afectados, porque al colocar el candado y retirarse, no da margen de defensa”, indicó Juan Pérez Gil, defensor de los Derechos Humanos en la etnia mayo.