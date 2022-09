Mareas malas 'ahuyentan' al camarón en la región; bajan capturas en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Lo que parecía una buena temporada de camarón, solo duró tres días, desde el pasado fin de semana cerca del 80 porciento de las embarcaciones menores en la región se encuentran paradas por ‘mareas malas’ que provocan que el crustáceo se vaya al fondo del mar.

José Presiche Olachea, presidente de la Federación de Cooperativas ‘Puerto de Guaymas’ expresó que ‘el encanto’ de buenas capturas solo fue unos cuantos días.

Las fechas no sirvieron, si bien es cierto que el primer y segundo día arribaron con buenas capturas una pequeña parte de las embarcaciones menores, no se habla del resto. No se habla de los demás ‘hombres del mar’ que han tenido baja producción inclusive los que no han pagado los costos de operación", detalló.