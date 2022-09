Toman escuela primaria Francisco Miranda Montaño por falta de maestros en Cajeme

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Padres de familia de la escuela primaria Francisco Miranda Montaño cerraron las puertas de las instalaciones a fin de denunciar la falta de personal docente en tres grupos: dos de tercero y uno de sexto grado.

Elvia Soto, madre de familia, compartió que desde el regreso a clases, la escuela no contaba con la planilla de docentes completa, por lo cual a 20 días al menos 90 alumnos no han tenido clases regulares y aunque el director del plantel ha apoyado, consideran que no es suficiente.

Los grupos no pueden estar trabajando así, imagina a un alumno de sexto año que va a pasar a secundaria, que vivió dos años de pandemia, como va a llegar a la secundaria; si tanto dijeron que se planeó el regreso a clases, y vemos que es un desastre, un fracaso", declaró.

Luis Javier Quiroz Laborin, director de la escuela, declaró que, ante esta problemática, se han realizado acciones para minimizar las afectaciones, incluso él mismo ha realizado labores docentes, pero aclarando que esta medida no es la idónea y se tomó al no tener respuesta por parte de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

Toman escuela primaria Francisco Miranda Montaño por falta de maestros

Por su parte, Fausto Flores Guerrero, delegado de la SEC en la zona sur del estado, explicó que el problema de la falta de docentes no existe como tal, ya que en la mayoría de los casos estos se dan por incapacidades, jubilaciones o promociones; y en particular en este plantel este miércoles se presentarán dos de los tres maestros faltantes, y a la brevedad se asignará al tercero, mismo que ya se encuentra en trámite su incorporación.

Al ser un proceso transparente, este requiere de una serie de trámites, pero, los padres pueden estar seguros que se atiende cada uno de los casos reportados ante esta delegación".

Fuente: Tribuna