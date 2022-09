Cajeme es el municipio que más gasta en pensiones; según organización civil

Ciudad Obregón, Sonora.- La organización ‘Cajeme Cómo Vamos' dio a conocer que, a través de un ejercicio de análisis, detectaron que el Gobierno Municipal trabaja con un alto gasto en pago de pensiones y jubilaciones, al punto de colocar a Cajeme como el municipio de Sonora con mayor designación de recurso para este fin.

El Ayuntamiento destina un 12.4 por ciento del total del presupuesto de egresos en pensiones y jubilaciones; le sigue San Luis Río Colorado y Navojoa, con 11.5 y 10.5 respectivamente.

Marco Iván Márquez, director de esta asociación civil, detalló que desde el año 2016 el Gobierno Federal, decretó que las jubilaciones y pensiones no podrían ser utilizadas como índice, base, medida, unidad o referencia para estimar los incrementos, debiendo ser sustituidas por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo cual no se ha aplicado en el municipio.

Parte de lo que encontramos en el régimen de jubilaciones y pensiones del Ayuntamiento fue que no se ha realizado este cambio, lo cual no decimos que ese sea el principal factor para el alto incremento en dicho rubro, ya que también se puede deber al incremento de jubilados o pensionado; así como a la inflación, por lo cual es alarmante que el marco normativo no se ha actualizado".