Cajeme: Oomapasc va contra universidades que no pagan el servicio de descarga

Ciudad Obregón, Sonora.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) informó que se busca llegar a un acuerdo de pago con una empresa y dos universidades, debido a que gozaban de un servicio de descarga sin pagar lo correspondiente.

El alcalde, Carlos Javier Lamarque Cano, detalló que se trata de la empresa Rancho Grande, la cual debe un presunto adeudo de 4 millones de pesos aproximadamente, mientras que también se llamó a las autoridades correspondientes de la Universidad La Salle y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

"En el caso de Rancho Grande se le llamó al diálogo 4 veces y no ha habido respuesta, ya se le suspendió el servicio de descarga y esperamos llegar a un acuerdo. En cuanto a las universidades queremos ser más flexibles por ser instituciones educativas, pero ya les hemos hablado para platicar y no ha habido respuesta. No se vale que haya empresas que tienen capacidad para pagar y tienen las descargas sin tener permiso", dijo.

Asimismo, el presidente municipal llamó a las empresas, instituciones y ciudadanía a ser responsables en cuanto al pago por los servicios que brinda el organismo, informando que está por iniciar una campaña de cobro de adeudos.

Vamos a iniciar una campaña fuerte de recuperación de adeudos, sin dejar de considerar a los sectores donde la gente no puede pagar por el servicio, pero no es posible que el 75 por ciento de la población no pueda. Muchos usuarios que no pagan tienen otros servicios que son menos vitales que el agua", mencionó.

Por su parte, Luis Miguel Castro, director general de Oomapasc, detalló que entre la empresa y las instituciones educativas ya señaladas se tiene un presunto adeudo de 10 millones de pesos aproximadamente. “En estos días llevaremos a cabo diferentes visitas, esperamos dialogar y llegar a un acuerdo", concluyó el director del organismo.

Fuente: Tribuna