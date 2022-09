Lamarque exhibe obras mal hechas en anteriores administraciones, pero no habla de sanciones

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Al hacer mención de los trabajos que se están llevando a cabo para el rescate de las calles, el alcalde de Cajeme Carlos Javier Lamarque Cano, exhibió con imágenes en mano algunas obras que se hicieron en anteriores administraciones municipales, donde "no se hizo bien el trabajo"; aún así no se habló de sanciones o más investigaciones.

Entre las imágenes mostradas por el munícipe, se encuentra la calle Tabasco y Pesqueira; el alcalde mencionó que en este lugar se aplicó carpeta asfáltica por encima de la arcilla, por lo que con las lluvias surgieron baches en la zona.

Algunas administraciones en el pasado no hacían las cosas bien, aunque no hablo de todas. Hemos encontrado en las colonias muchas calles en donde no se aplicó la norma técnica mínima para echar la carpeta asfáltica; tiene que haber una subbase, la base y la carpeta para tener un área compacta para que la carpeta se apoye", explicó.

Dijo desconocer la administración municipal en la que se llevó a cabo la obra en la calle Tabasco y Pesqueira, así como el nombre de la empresa encargada de la misma, pero afirmó que su administración actual no cometerá estas mismas acciones.



Resulta que hay lugares donde se puso la carpeta sobre la arcilla, ¿Cómo no se va a quebrar la carpeta? Seguramente la cobraron completa, pero de eso no tenemos conocimiento, aunque al final lo barato sale más caro. Nosotros queremos hacer las cosas bien. Lo que sé es que son muchas las obras que están mal hechas, no lo provocamos nosotros, pero lo vamos a resolver", expresó.

Implementarán campaña nocturna de bacheo

En cuanto al bacheo que se ha realizado esta semana, el alcalde aseguró que se han tapado cerca de 100 baches críticos de la ciudad, asegurando que para dar celeridad al rescate de las calles se implementará una campaña de bacheo por las noches, pues actualmente las cuadrillas trabajan en turnos matutinos y vespertinos solamente.

Por su parte, el secretario de Imagen Urbana, Indefonso Lugo, compartió que una cuadrilla se encuentra trabajando actualmente en la calle Miguel Alemán y en la calle 5 de febrero y Galeana, así como en la calle 300.

Se estará trabajando en un crucero que está ubicado en la calle Mayo y Tabasco, también en la calle Guerrero", finalizó.

Fuente: Tribuna