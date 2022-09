Nueva empresa textilera no llegaría a Cajeme, asegura sindicato; alcalde prefiere no emitir opinión

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante el posible interés mostrado por una compañía de instalarse en las naves industriales de la maquiladora ubicada por la calle California y Textiles, Luis Acosta, dirigente de CTM, señaló que en lo referente a la llegada de esta inversión pudiera no llegar a concretarse, afectando tanto a la clase obrera, como al municipio, en lo referente al flujo de efectivo para la economía local.

Nos habían informado de una inversión de un grupo interesado en instalarse en la textilera de la colonia Alameda, la cual desafortunadamente no se dará, debido a falta de acuerdos con los dueños de las naves, así mismo argumentaron no estar de acuerdo con el ambiente que se maneja en el municipio, por lo cual esta inversión podría no llegar”.

Con la finalidad de conocer la postura del municipio, TRIBUNA buscó la postura del alcalde Javier Lamarque, en varias ocasiones y no respondió.

Fuente: Tribuna