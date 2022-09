Sonora: Dinero y luz para megaparque de Puerto Peñasco; olvido y oscuridad para otros

Sonora, México.- Mientras unos municipios se encuentran entre tinieblas, sufriendo por la ausencia de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Gobierno Federal presumen los miles de millones de pesos que se invertirán en el estado para echar a andar el plan estratégico para energías renovables con miras a hacer de Sonora un proveedor de energía… para otras entidades. Todo con el megaparque de Puerto Peñasco.

Yécora fue el primer municipio que alertó sobre el deficiente servicio eléctrico, el cual, desde que iniciaron las lluvias ha sido intermitente, desapareciendo durante días sin que la CFE resuelva el caso. Después fueron Rosario Tesopaco, Divisaderos y Tepachi.

El proyecto del megaparque solar de Puerto Peñasco ha recibido millones de dólares. Foto: Internet

En Yécora la situación ha sido tal que la alcaldesa Yadira Espinoza debió solicitar directamente al presidente López Obrador su intervención para que el servicio regresara; dicha solicitud derivó en acciones aceleradas de la CFE, que envió cuadrillas la zona, afectada por la caída de postes y tendidos de cables. Entre los equipos estaban los elementos que sufrieron un ataque por parte del crimen organizado, lo que para estos municipios ha resultado fatídico, pues la Comisión les confirmó que no habrá atención en horario nocturno.

De hecho, en Divisaderos y Tepachi ya vivieron en carne propia la falta de respuesta de la paraestatal; entre el martes y miércoles se quedaron 23 horas sin servicio, con todos los problemas que conlleva.

Primero nos quedamos sin agua cuando hay cortes, y hay que decir que es inhumano tener a la gente sin electricidad con este clima, pero en julio pasó también y ahí fueron cincuenta y cuatro horas (…) la CFE me dijo que no atendería reportes en la noche por la situación que todos conocemos, es algo que entendemos, pero, ¿a nosotros quién nos entiende”, se pregunta Misael Acuña alcalde de Divisaderos.

El munícipe, junto a su homóloga de Tepachi, se reunieron con el gobernador Alfonso Durazo, quien se comprometió a interceder con la paraestatal para solucionar el entuerto, aunque se sabe el poco alcance que tiene el titular del ejecutivo estatal frente al “monstruo” que es la Comisión.

No hay ningún proyecto de CFE para solucionar el caso, esa es la realidad; no somos comercialmente atractivos, porque para modificar las tomas se necesita una inversión de 36 millones de pesos, pero somos solamente 2500 habitantes y por eso no hay atractivo para invertir”, explicó Acuña.