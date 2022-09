Alerta en Sonora: Ventas a través de redes sociales se convierten en un riesgo

Comparta este artículo

Sonora, México.- El pasado 9 de septiembre en Guaymas, Ernesto G. G., de 46 años, contactó a una persona mediante Facebook Marketplace con la intención de venderle un automóvil usado, acordó hacer la transacción en San Carlos y salió de su casa rumbo al sitio. Pero Ernesto jamás regresó a su hogar y desde entonces está en calidad de desaparecido.

Aunque pudieron suceder mil y un cosas en torno a la desaparición de Ernesto, hay una pregunta obligada para quienes gustan de comprar y vender en este sitio ¿qué tan seguro es Marketplace?, esto porque seguramente no es el primer caso donde la integridad de una persona podría estar en riesgo al usar o haber usado la plataforma.

Ventas en línea se convertirían en un riesgo. Foto: Internet

Primero hay que entender que es un mercado, en su mayoría de segunda mano, donde cualquier usuario de Facebook puede ofertar (incluyendo a perfiles que no tienen foto, sus datos públicos o incluso son perfiles falsos). Generalmente el algoritmo de Facebook muestra el contenido más cercano (en distancia) al usuario y este puede filtrar el contenido. Pero es solamente eso: un enlace entre vendedores y compradores, en ningún momento Facebook se hace responsable del suceso.

Una plataforma débil

El abogado Iván Chávez, especialista en delitos virtuales, explicó a TRIBUNA que de las diversas empresas que ofrecen el servicio de compraventa virtual, Marketplace es “la más débil” a comparación de Mercado Libre, eBay, Amazon y otras.

Señaló que cada empresa toma sus medidas de respaldo, pero en el caso de Marketplace lo único que hace es funcionar como un enlace entre quien quiere comprar o vender. “Es como publicar un aviso en el diario, se tiene que acordar dónde juntarte, llevar el producto, verlo, pero nada más”.

Y es ahí cuando, dijo, pudieran surgir los peligros, “en primera porque el producto que te venden podría resultar una estafa, en segunda porque podría ser engañoso o fraude, y bueno sabemos que hay bandas criminales que operan en Internet y se dedican a la trata de personas, generalmente mujeres, resulta fácil para ellos citarse en un lugar donde el comprador es vulnerable”, explicó.

Señaló que el caso de Ernesto no es aislado y en otras partes de la República mexicana ya se ha tenido conocimiento de personas que son víctimas de algún delito a causa de utilizar este sitio. “En Facebook cualquiera puede hacerse un perfil, sabemos que hay crimen organizado cada vez más infiltrado en redes sociales, debemos estar atento a ello”.

Mujeres expuestas

Marketplace es utilizado especialmente por aquellas mujeres conocidas como ‘Nenis’ por lo que crear redes seguras para evitar más delitos es primordial. Ana Laura González vende en Facebook desde que inició la pandemia y junto con una amiga ha creado un sistema de seguridad que compartió en exclusiva a TRIBUNA.

Lo primero es ofertar los productos de la forma más clara posible, en mi caso son maquillaje y ropa, poner la foto de como es el producto real y el precio, describir si hay detalles y aclarar si se hacen entregas a domicilio o punto medio y los costos”, señaló.

El otro punto primordial para Ana Laura es citarse en un lugar concurrido en horas hábiles y de mucha afluencia, “yo dejé de hacer entregas en casa porque hay colonias que resultan ser muy peligrosas y una vez me tocó una balacera, ahora es puro Centro de la ciudad en un horario de 1 a 4 de la tarde donde sé que si me pasa algo habría algún que me auxiliara”.

La ‘Neni’ compartió que hay amigas suyas que también venden en Marketplace y se han visto expuestas, “quizás no a una desaparición, pero si a acoso o robos”. Por ello afirmó que siempre es importante que en caso de no sentirse seguras con el cliente no se acuda, “mejor perder una venta a como está la situación de inseguridad”.

Varios riesgos y recomendaciones

Diego Salcido, consultor de Estrategia Digital y Ciberseguridad, coincidió en que desafortunadamente las ventas por medio de redes sociales conllevan riesgos tanto para los vendedores como para los interesados en adquirir los productos.

“Este tipo de situaciones sucede sobre todo cuando se trata de productos como vehículos o celulares, es decir, que son de alto valor. Generalmente se hace un trato con el vendedor y se quedan de ver los involucrados en algún punto para la entrega”, dijo a TRIBUNA.

Por ello, Diego Salcido, emitió distintas recomendaciones a considerar al momento de vender o adquirir algún producto por medio de redes sociales como Facebook. “Hay algunas recomendaciones. La primera de ellas es que se cite a la persona en algún punto cercano a una institución de Seguridad Pública para tener a la mano a las autoridades en caso de que haya este tipo de situaciones; la segunda de ellas es ir acompañado por alguna otra persona al momento de adquirir o vender productos de alto valor como vehículos, ello para que esta segunda persona se encuentre a cierta distancia”.

Para finalizar, señaló que usualmente los vendedores que ofrecen productos por redes sociales corren el riesgo de ser estafados cuando los clientes envían fichas falsas de pago, sin que ellos puedan cancelar el envío o entrega de la mercancía. En cuanto a los compradores, dijo que corren el riesgo de ser asaltados al llevar altas cantidades de dinero en efectivo o de ser estafados.

Fuente: Tribuna