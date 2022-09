Sonora: Pescadores camaroneros de Bahía del Tóbari sufren mal inicio de temporada

Villa Juárez, Sonora.- Pese a reportar un "regular" arranque de temporada de captura de camarón, pescadores de Bahía del Tóbari, en el municipio de Benito Juárez, señalan que la situación ha ido de mal en peor, al regresar cada jornada con un promedio de 10 a 15 kilos por panga.

Simón Álvarez, integrante de la Asociación de Auténticos Pescadores de la Bahía del Tóbari, calificó de críticos los resultados obtenidos por parte de los pescadores en esta temporada. "El primer día, que fue el pasado 15, hubo camarón, iniciamos con una captura regular, pero desde ese día ha ido en disminución, nos afectó mucho el temporal, no se ha podido componer".

Asimismo, señaló que esta problemática es recurrente y aunque se ha expuesto a las autoridades que estas fechas no son idóneas, dejando a las cooperativas en mala situación, sobre todo para poder pagar los créditos que se solicitan, no se ha tenido el apoyo necesario.

Todos los años al sector pesquero rivereño, las autoridades nos mandan con tiempos malos, lo cual se suma a las mareas muertas, es algo que no ha querido ver el gobierno a través de las autoridades de pesca; hemos ido a reuniones en Mazatlán, Hermosillo y no se ha dado la atención, no hay voluntad para apoyar el sector", expresó.