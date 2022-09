Canaco Cajeme pide poner orden en el ambulantaje; denuncia crecimiento de forma "desmedida"

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a que ha crecido de "forma desmedida" la presencia de vendedores ambulantes en el primer cuadro de Ciudad Obregón, la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) dijo considerar importante que se establezca un ordenamiento.

Gustavo Cárdenas, consejero del organismo empresarial, recordó que la Canaco ha hecho el llamado en distintas ocasiones a las autoridades, sin que hasta el momento exista el orden.

No estamos muy contentos con que no se esté aplicando el reglamento de forma correcta, el ambulantaje está creciendo de forma desmedida; se han estado adueñando de parques y banquetas", dijo.

Agregó que no se busca que estas personas dejen de trabajar, sino que se les distribuya de forma ordenada. ”Ya no podemos ocultar lo que está pasando, a lo largo de las calles se puede ver esta situación y, a su vez, la presencia de vendedores ambulantes es un indicador de que la economía no va por buen camino”, concluyó el consejero de la cámara.

Cabe señalar que según Manuel Montaño, vicepresidente de la Asociación de Comerciantes en Pequeño de Cajeme, actualmente hay 300 vendedores en el primer cuadro de la ciudad, entre ambulantes y establecimientos.

Fuente: Tribuna