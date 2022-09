Ciudad Obregón: SNTE conmemora a los 43 normalistas de Ayotzinapa

Ciudad Obregón, Sonora.- Exigiendo se resuelva la pregunta “¿Dónde están?”, empleados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se manifestaron en la entrada sur de Ciudad Obregón para sumarse al movimiento internacional para exigir justicia por el grupo de estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre de 2014.

Mercedes Flores, directora política de la SNTE en el estado, explicó que este movimiento internacional, aparte de realizarse para recordar a los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, es para exigir cero impunidades a los personajes que estuvieron directamente involucrados en la desaparición forzada y que hoy son protegidos por el Gobierno Federa.

La justicia como tal no ha llegado, aún no sabemos dónde están, y aunque el estado haya dado un informe donde confirman que es un crimen de estado, aún no se han aprehendido a los involucrados, ahora protegidos por la 4T", finalizó.