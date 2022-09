Ciudadanos recaban firmas en busca de recursos para el drenaje obsoleto de San Carlos

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Para evitar más consecuencias graves para el desarrollo turístico de San Carlos, residentes e integrantes de la asociación ‘A Better San Carlos’ se encuentran reuniendo firmas para exigir a las autoridades mejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales y estas no vayan a dar a las playas del destino turístico.

De acuerdo con datos recabados el drenaje en la comunidad tiene cerca de 45 años con tramos viejos y obsoletos, por tal situación se solicitará al Congreso del Estado se asignen recursos para mejorar la red drenaje y no se continúe presentando una pésima imagen a los visitantes con el derrame de aguas negras en pleno bulevar ‘Tetakawi’.

Drenaje al mar

Antonio Castillo Márquez, integrante la asociación ‘A Better San Carlos’ dijo que la idea es elaborar y enviar una petición al Congreso del Estado para que se asigne una partida presupuestal para el año 2023.

"Es lamentable que todos los drenajes de San Carlos van a dar al mar y creo que no nos merecemos eso, me queda claro que pueden durar muchos años para que nos conecten algún sistema, en octubre se autoriza el presupuesto de egresos del estado, y quisimos hacer un expediente para llevarlo al gobernador y los diputados, y que se pueda hacer una planta de tratamiento de aguas residuales”, resaltó.

Castillo Márquez detalló “viene la construcción de varias torres de hoteles, imagínate los servicios que van a necesitar, no me explico cómo otorgaron los permisos sin pensar que el drenaje se está yendo al mar y no hay planta de tratamiento, cada día que bajamos la palanca del inodoro estamos cometiendo un ecocidio”.

Ciudadanos recaban firmas en busca de recursos para el drenaje

Recordó que el pasado mes de agosto inició la recolección de firmas, instalándose varias mesas en centros comerciales con una gran respuesta tanto de la comunidad nacional como residentes extranjeros.

Sostuvo que la convocatoria se mantendrá hasta lograr conseguir mil firmas, esperando que los ciudadanos puedan generar un cambio en el sistema de drenaje, que después de más de 45 años de haberse instalado al estar totalmente inservible.

Sebastián Orduño Fragoza, diputado local sostuvo que es bueno que se busque recaudación de firmas, ya que demuestra la unidad que hay entre los colonos de los distintos sectores de San Carlos, que no es un municipio, es Guaymas y como tal debemos buscar solución al histórico problema que tenemos en la ciudad.

Adelantó que en los próximos días tendrá una reunión con los residentes de San Carlos para atender su petición y canalizarla por los conductos adecuados.

Fuente: Tribuna