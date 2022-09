EMCO, la polémica empresa que busca encargarse de las luminarias en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Este martes 27 de septiembre, el Cabildo de Cajeme analizó la posibilidad de hacer un trato con una nueva empresa para dar solución al problema de alumbrado público que se vive actualmente y trascendió que la empresa Efficiency Matters Corporation, S.A. de C.V. (EMCO) podría ser la elegida al ser “más barata”.

Sin embargo, algunos regidores destacaron distintas irregularidades de la empresa, la cual actualmente presta el servicio en el municipio de Navojoa, donde se han tenido bastantes quejas por su falta de cumplimiento.

EMCO tiene la licencia vencida, desde 2018, para el Uso del Sello FIDE, la cual otorga el Fideicomiso para el ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), y que avala a la empresa para la venta de seis modelos de luminarias con led, esto lo comprobó TRIBUNA en la misma página web de la empresa.

Además, Efficiency Matters Corporation no cuenta con Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía, como pudo comprobar esta casa editorial. En Navojoa, las quejas contra está empresa son que aunque se comprometió a instalar una oficina técnica en la ciudad y a reparar las lámparas, en menos de 72 horas del levantamiento del reporte, jamás lo cumplió.

El regidor Independiente, Rodrigo Bours, confirmó que dicha empresa no se encuentra en el Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía, por lo que advirtió que los ediles deben de ser cuidadosos en este análisis.

La empresa no está registrada ante la Secretaría de Economía, es una empresa del Estado de México, que no conocemos y que muy posiblemente no le podamos nosotros reclamar el posible incumplimiento del servicio que vaya a prestar", señaló Bours.