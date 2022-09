AMLO atribuye a "tregua rota" los bloqueos de los yaquis en Carretera Internacional

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que su gobierno no ha podido dar una solución de tajo a los bloqueos carreteros que mantienen supuestos miembros de la etnia yaqui sobre la Federal México 15, en el trayecto de Ciudad Obregón a Empalme. Esto a pesar de la implementación del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui y que en los mismos bloqueos se han suscitado hechos de violencia.

Incluso López Obrador dijo desconocer que se continuara con este tipo de acciones donde a los automovilistas y transportistas se les cobra una cuota para poder pasar. Actualmente es en Vícam y Pótam donde existen estos bloqueos, los cuales han permanecido sin importar las visitas del mandatario nacional o los avances en los apoyos federales.

Hace unos días se reportó la agresión de un transportista hacia supuestos miembros de la tribu que le exigieron el cobro, pero el hecho solo trascendió en redes sociales sin que ninguna autoridad lo confirmara o se posicionara al respecto.

Las tomas de carretera no solo han dado pie a episodios violentos, sino que han creado divisionismo entre los sonorenses que acusan que las autoridades no están haciendo valer el Estado de Derecho. El propio Andrés Manuel confirmó que las personas que se encuentran bloqueando no obedecen a las autoridades tradicionales.

Durazo debe resolver

"Se había suspendido, había una especie de tregua y ahora que me estás diciendo pues pienso que ya se rompió la tregua, hay que ver qué va a hacer el gobernador, tiene nuestro apoyo", mencionó el mandatario federal al asegurar que debe ser el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, quien de solución al tema.

El presidente aseguró que su propuesta es ayudar a las comunidades para que no bloqueen y por ello se les entrega apoyo, "es queremos mucho a los Yaquis, los queremos mucho, y yo los respeto mucho, porque es la etnia más reprimida en toda la historia de México, el grupo más reprimido", señaló.

López Obrador dijo que los bloqueos no deben ser usados para "lucro de unos cuantos, como sucedía con las casetas, de que las tomaban y cobraban, y tenían ya una forma de tener ingresos de manera ilegal un grupo".

Para finalizar, el presidente dijo que Durazo Montaño debe ser quien convenza de retirar los bloqueos. "Entonces, hay quienes abusan y ojalá y Alfonso, que es un buen gobernador, convenza. Porque hay veces que ni siquiera respetan a las autoridades tradicionales, a los gobernadores, pero hay que convencerlos", sostuvo.

