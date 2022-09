Se presentan las primeras defunciones por dengue en la Región del Mayo

Navojoa, Sonora.- La desgracia se hizo presente en el Sur de Sonora al comenzar a registrarse las primeras defunciones a causa del dengue. Familias en Navojoa y Álamos, lamentan que el desinterés de prevenir esta situación por parte de Alberto Güereña Gardea, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número cinco, le haya arrebatado la vida de un ser amado.

Según las cifras del Panorama Epidemiológico de Dengue en México, el Estado de Sonora registra más de 441 casos confirmados de dengue, sin embargo, se estima que más del 90 por ciento de los casos, se concentran en la Región del Mayo.

Eric Fernando López Zazueta, de escasos 20 años de edad, falleció a causa de dengue hemorrágico, en el municipio de Navojoa, región que se ha convertido en el epicentro del dengue en Sonora, mientras que la Secretaría de Salud Pública ignora el llamado de auxilio de sus habitantes.

Eric, vecino del Fraccionamiento ‘La Herradura’, padeció la enfermedad junto a su madre, sin embargo, el joven presentaba síntomas más severos, como debilidad motriz, así como el vómito de sangre, por lo que fue trasladado al Hospital General en Navojoa, mientras que 72 horas después de recibir un tratamiento médico, perdió la vida a causa del dengue hemorrágico.

"El comenzó el sábado 17 con calentura, dolor de cabeza y de huesos. El día martes 20 comenzó a vomitar sangre; lo llevamos al hospital y únicamente le dieron paracetamol y lo dieron de alta, a pesar de que mi hijo no podía caminar y continuaba vomitando sangre, por lo que perdió la vida durante la madrugada del viernes 23”, indicó María Lourdes Zazueta Jusacamea, madre del joven víctima del dengue.

Zazueta Jusacamea, mencionó que el Hospital General de Navojoa se encuentra saturado de personas con los mismos síntomas que su hijo, sin embargo, no los pueden recibir y los dan de alta, pese a que algunos de ellos, mantienen síntomas claros de un posible cuadro de dengue hemorrágico.

Había mucha gente con dengue y al igual que a mi hijo los devolvían, a pesar de que no se podían levantar. Los familiares enojados se los llevaban porque no les ponían atención, quizá yo cometí el error de dejarlo ahí y no sacarlo a buscar una atención médica particular”, confesó.