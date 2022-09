Mario Martínez, alcalde de Navojoa, insiste en la opacidad; da contratos a modo a cercanos

Navojoa, Sonora.- La administración de Mario Martínez Bojórquez sigue con los vicios: nula transparencia, poca claridad para otorgar obra pública y toda otorgada al 'dedazo', con lo que ha terminado en manos de empresarios cercanos. Si bien como candidato prometió que acabaría con una praxis que sus antecesores ejecutaron, ya en el poder lo olvidó y terminó de sumir al Ayuntamiento en la opacidad.

Durante el primer año de gobierno, pero con énfasis en 2022, en Navojoa no se realizaron licitaciones públicas para los 29.2 millones de pesos que, al menos como lo indica el Primer Informe de Gobierno, se erogó en obra pública. El documento no esconde que nueve de cada 10 pesos se asignaron de manera directa y por decisión unilateral del alcalde.

Hemos visto que muchas de las obras no están presupuestadas, no están dentro del Programa Operativo Anual, ni en los ejes que rigen a la manera en la que se debe gastar el dinero. No sabemos cuáles son los costos totales, ni cuál fue el procedimiento de contratación y la Ley muy claramente nos dice que si pasa de 700 mil pesos habría que licitarse", indicó el regidor Carlos Alberto Quiroz Romo.