Regidores de Cajeme avalan crédito de hasta 100mdp para el Oomapasc

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a que los ingresos del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) son deficientes y a la falta de equipamiento que tiene para resolver la crítica situación de drenajes colapsados, los ediles aprobaron que se pida un crédito de hasta 100 millones de pesos para la adquisición de equipo de trabajo.



A la fecha Oomapasc mantiene una cartera vencida por un monto de mil 500 millones de pesos, mientras que solo cuenta con 5 máquinas Aquatech, de las cuales funcionan 3. El crédito se gestionará ante la institución más conveniente para las autoridades competentes y en un inicio se pedirán 18 millones de pesos para adquirir cerca de 4 máquinas Aquatech.



Crisis sobrepasa al organismo

Durante el análisis los regidores reconocieron la complicada situación que atraviesa el organismo ante la falta de recaudación, afirmando que más del 70 por ciento de los usuarios no pagan el servicio del agua.



Además el 45 por ciento de la red de drenaje se encuentra colapsada; si bien algunos ediles consideraron que el panorama actual no es totalmente favorable o apropiado para solicitar un crédito, finalmente concordaron en que es urgente que el Oomapasc cuente con equipo para atender inmediatamente la demanda de la ciudadanía, por lo que la mayoría votó a favor, emitiéndose un voto en contra y una abstención.

El alcalde, Carlos Javier Lamarque Cano, reconoció que la decisión tomada no fue “la más deseable”, asegurando que lo ideal es que el organismo tuviera una recaudación eficiente. “Pero los ingresos no han sido suficientes y las personas que viven entre aguas negras y drenajes colapsados no pueden esperar más tiempo”, dijo.

Tomarán medidas

En este contexto, el munícipe adelantó que buscará incrementar en un 80 por ciento la recaudación del organismo, en el plazo de un año aproximadamente.

Sí se puede, con la colaboración de la ciudadanía. La gente requiere un servicio digno pero para ello el organismo requiere recursos. Va a emprenderse una campaña; la recaudación es la mejor opción pero requiere tiempo, la situación de carácter sanitario que tenemos actualmente puede incluso generar enfermedades y no podemos esperar un año o meses”, mencionó.

