Guaymenses no denuncian, "no tiene caso" señalan; abogados piden fortalecer áreas de investigación

Guaymas, Sonora.- Ciudadanos temen y no quieren denunciar, señalan impunidad en los hechos delictivos en Guaymas y poca acción de las autoridades ante la inseguridad existente.

En el Puerto existen casos sin resolver y delitos sin perseguir, provocando que las personas afectadas no confíen en los sistemas de denuncia, puesto que señalan que "no tiene caso" o “pérdida de tiempo” ya que las autoridades no hacen lo correspondiente y la inseguridad no cesa.

Anda libres

Manuel Antonio Peralta, ciudadano guaymense expresó “se está viviendo una gran impunidad, porque mucha gente ya no quiere denunciar porque ven que es lo mismo denunciar o no denunciar porque no se resuelve nada”.

Ellos los malos, están libres haciendo más de las suyas y la gente ya no va con mucha seguridad en la calle. Se siente mucho la inseguridad en la ciudad ahora mismo y por las noches más", citó.

La mayoría de los guaymenses consultados coincidieron que quienes hacen lo malo siguen libres, realizando actos delictivos en la región y provocando inseguridad entre los ciudadanos, quienes ya no confían ni en las autoridades.

María Covarrubias, ciudadana y pequeña empresaria dijo “está muy mal porque pasan cosas y siguen pasando, se repite lo mismo y no hay autoridad. Agarran a las personas que no deben de agarrar y a los que tienen que agarrar no los agarran se les pelan”.

Desafortunadamente no hacen caso hasta que no existen pruebas, está muy mal porque no se persiguen, haga de cuenta que están con la unión, hay mucha corrupción, siempre ha habido corrupción, es lo mismo. Por eso no puede hacer nada uno, por miedo a las represalias", agregó en tono molesta.

Eduardo García, litigante e integrante de la Barra de Abogados de Guaymas dijo que denunciar para algunos es sinónimo de valentía, puesto que no tienen el respaldo de la autoridad, quienes no atienden las denuncias en la mayoría de los casos dando ‘carpetazo’ y dejándolos en el olvido.

De acuerdo con el Observatorio Sonora por la Seguridad, Guaymas es uno de los cinco municipios donde más impunidad existe actualmente.

Asimismo dio a conocer que de acuerdo a un trabajo de ‘México Evalúa’ se dio a conocer que entre las fiscalías del país, que tardan menos en atender a las personas, se encuentra Sonora siendo de las más ágiles y lo mínimo es de un promedio de 4 horas, pero lo negativo es que el 90 de las denuncias quedan impunes.

