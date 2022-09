Tere Smith presenta 'Cuando toqué las puertas del cielo y te encontré'; dará una conferencia

Ciudad Obregón, Sonora.- Este martes 6 de septiembre en Ciudad Obregón se presentará el libro Cuando toqué las puertas del cielo y te encontré, donde la autora del mismo, la tanatóloga Tere Smith, plasma la experiencia de personas que tuvieron muerte clínica, lo que ella llama una “muerte temporal”.

En entrevista con TRIBUNA, Smith comentó que recopiló los testimonios de personas que revelan qué pasa en aquellos minutos cuando se tiene experiencia con una muerte clínica. “Cómo regresan (las personas que lo vivieron), en qué lugar estuvieron, con quién se encontraron en aquel lugar”.

Señaló que eligió el título del libro porque todos tienen derecho a tocar las puertas (del cielo) y asomarse a donde está realmente el ser querido, “porque nosotros nos apegamos a lo que es el cuerpo y nada tiene que ver; nuestro cuerpo tuvo una función por un tiempo limitado, pero lo más esencial que es el espíritu y el alma son inmortales”.

Por otra parte, Smith resaltó la importancia de poder entender el dolor que deja la pérdida de un ser querido, sobre todo en el contexto de una pandemia que dejó tan frágil la relación del humano con la muerte, especialmente en aquellas personas que no pudieron tener un cierre.

Estamos acostumbrados como cultura a decir ‘perdí a mí ser querido, perdí a mi hijo, perdí a mi pareja, perdí, perdí, perdí’, pero yo me preguntaba ¿por qué dicen perder cuando la persona que partió no es un objeto perdido? Y no se perdió porque sabemos dónde está”.