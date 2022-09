Escuelas Juan Maldonado G. y Plan de Agua Prieta están sin clases presenciales a 7 días del regreso

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La alegría del regreso a clases presenciales de los más de 220 alumnos de las escuelas primarias Juan Maldonado G. y Plan de Agua Prieta (turno matutino y vespertino respectivamente), duró solamente un día, ya que, el actual deterioro de las instalaciones, impide que los menores reciban sus estudios en la institución, por lo cual tienen clases de manera remota, lo cual, denuncian los padres de familia, retrasa el aprovechamiento de los estudiantes.

Carla Ibarra, madre de familia, señaló que al regreso a clases presenciales, los padres habían señalado que la escuela no contaba con energía eléctrica, por lo cual no hay aire acondicionado, había visibles fallas estructurales, además de mucha maleza y moscos, lo cual representa un latente riesgo a sus hijos.

Ante esta situación el director del plantel, Víctor Durán Corral, nos planteó la opción de que solo acudieran los alumnos, dos horas al día, pero ante estas condiciones se decidió no traer a los niños hasta que la autoridad educativa garantice su seguridad, y pues tenemos que acudir a la escuela diariamente, para recoger las actividades que el menor realizará esa jornada".

Personal docente del plantel, informó que no se ha recibido alguna indicación por parte de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), de cuando se retomaran las clases presenciales, además que ellos al tener que estar al interior de la institución durante su jornada laboral, trabajan con los alumnos en el sistema de enseñanza a distancia, puesto que, al no tener energía eléctrica, y por lo tanto sin Internet, no se pueden impartir clases de manera virtual.

