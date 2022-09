Guaymas 'colapsado': Fugas de drenaje provoca afectaciones y descontento social

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Bloqueos de calles, cierre de escuelas, vecinos molestos, casas inundadas y desperfectos en automóviles son los daños que han dejado esta semana las fugas de drenaje que se han multiplicado en el Puerto, provocando el descontento generalizado de los guaymenses.

En menos de 15 días en el Puerto se han presentado 5 manifestaciones de residentes afectados por las aguas negras, mientras que 3 escuelas de nivel básico han tenido que suspender las actividades.

BLOQUEAN CALLE

Vecinos de la colonia ‘La Cantera’ ayer martes realizaron un bloqueo en la calle 20 por derrames de aguas negras en el sector conocido como ‘La Paloma’, al no soportar una fuga de drenaje que tiene varios meses y nadie atiende.

Claudia Rodríguez, vecina afectada del sector que encabezó el bloqueo, expresó que tiene 3 meses con la fuga de drenaje afuera de su casa “en varias ocasiones he llevado a mis dos hijos con el medico con problemas en el estómago, en la mañana cuando los llevo a la escuela, los tengo que cargar para que no pisen el drenaje, y las autoridades no atienden nuestro, por eso decidimos cerrar la calle y si no los resuelven mañana (hoy) la volvemos a tapar”.

Norma Castro Salguero, presidenta de la asociación civil ‘Libro Ciudadano’ expresó que “todo Guaymas debiéramos bloquear en todas las colonias, ya basta tanto abuso y abandono de las autoridades”.

CASAS INUNDADAS

Vecinos del sector ‘Rastro Playa’ amanecieron ayer martes con casas inundadas de aguas negras, tenían dos semanas reportando la problemática de las viviendas que se encuentran pegadas a la orilla del mar, siendo las más afectadas por el derrame que tiene contaminada sus propiedades.

Familias afectadas cuestionaron a la CEA por el riesgo a la salud y exigieron pronta respuesta al problema denunciado hace varias semanas, sin respuesta adelantaron que de continuar el daño bloquearán el bulevar ‘Rodolfo Sánchez Taboada’.

Gabriela Langarica, vecina del sector dijo “todo Guaymas es un cochinero de drenaje, ya ni la muelan, pero eso sí, son buenísimos para cobrar y todavía que no agua mandan”.

NIÑOS AFECTADOS

Asimismo, ayer martes por el riesgo a la salud para los estudiantes por una fuga de drenaje se suspendieron las clases en el kínder de Montelolita y para obligar a las autoridades educativas que soliciten a la CEA que atienda la problemática, ya que se han registrado casos de infecciones en ojos y piel de los pequeños, por lo que padres de familia y la dirección decidieron cerrar la escuela.

Janeth González, madre de familia, dijo que la semana pasada personal del organismo operador del agua estuvo en el plantel pero no llevó a cabo los trabajos de reparación necesarios.

Fuente: Tribuna