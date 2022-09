Ciudad Obregón: Colonia Valle Verde, inundada y olvidada por el ayuntamiento

Ciudad Obregón, Sonora.- La mala infraestructura urbana de Ciudad Obregón, ha sido evidenciada una vez más con las recientes lluvias, como es el problema de la falta de drenaje pluvial, el cual ocasiona fuertes inundaciones en cada temporada de precipitaciones, de acuerdo a lo denunciado por los vecinos de la colonia Valle Verde.

Más allá de los daños materiales, los residentes señalan como insalubre las condiciones que sufren más de 100 familias en la zona, lo cual y ante la falta de acciones para subsanar la problemática por parte de las autoridades municipales, muchos han optado por dejar su vivienda.

Juan Enrique Solís, residente y comerciante, compartió que desde hace 7 años llegó a la colonia del sur de la ciudad y desde entonces ya se venían presentado las inundaciones en varias áreas de la misma.

El problema es que estamos en un nivel más bajo y toda el agua pluvial de la calle CTM y aledañas de la colonia vienen a desembocar en la Zafiro , muchas veces como ahora el agua se mete a las casas y nos echa a perder mobiliario, ya que no es de una sola vez, sino que nos dura días el agua, ya que no contamos con un desagüe", expresó

María del Rosario, ciudadana, agregó que después de cada lluvia, o cuando el problema se hace muy grande acuden los funcionarios a revisar las afectaciones, pero no se han realizado acciones concretas para darles una solución.

Cada tanto tiempo vienen los funcionarios y nos dicen que ya se va a arreglar el problema, que ahora si ya no serán solo promesas, pero ya tengo más de 25 años aquí y mira como estamos ahorita, los vecinos no pueden salir, y si lo hacen es solo porque tienen que ir a trabajar, los niños encerrados, porque no pueden salir a jugar, incluso para ir a la tienda es un riesgo que se vayan a enfermar o caer en algún hoyo", dijo.